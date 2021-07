L'allenatore del Milan, Stefano Pioli, sta cercando di preparare al meglio la prossima stagione che vedrà i rossoneri lottare in Champions League e per la conquista della Serie A. Nell'ultima stagione, la squadra rossonera è riuscita a conquistare l'accesso alla massima competizione per club dopo essere rimasta a lungo in testa alla classifica. Probabilmente, la causa della flessione rossonera nella seconda parte della stagione è imputabile alla scarsa imprevedibilità, con Stefano Pioli che difficilmente è riuscito ad invertire la rotta quando le cose si sono messe male.

A tal proposito, il tecnico rossonero ed il suo staff starebbero lavorando a diverse variazioni tattiche e, tra queste, ci sarebbe la difesa a tre. Questa ipotesi potrebbe anche condizionare il calciomercato del Milan, poiché i rossoneri sarebbero intenzionati ad acquistare uno dei due giocatori della Fiorentina in rotta col proprio club: Nikola Milenkovic o German Pezzella.

Calciomercato Milan, per Milenkovic c'è un muro viola

Milenkovic rimane un profilo che interessa alla dirigenza del Milan per le sue forti caratteristiche di difensore centrale, la sua esperienza in Serie A e il suo potenziale per diventare un giocatore ancora migliore, dato che ha solo 23 anni. In passato i rossoneri avevano chiesto informazioni sul difensore, ma la richiesta della Fiorentina si attestava nell'ordine dei 40 milioni di euro per cedere il giocatore.

Ora le cose potrebbero cambiare, visto che il nazionale serbo non ha intenzione di prolungare il contratto con la Viola, in scadenza a giugno 2022. Il profilo di Milenkovic potrebbe tornare in voga per il Milan, ma non necessariamente nella finestra attuale. Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso valuterà la cessione del serbo per evitare di perderlo a parametro zero la prossima estate, ma questo significa anche che potrebbe essere disponibile con un prezzo scontato da gennaio.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Calciomercato Milan, potrebbe essere Pezzella l'affare low cost

L'argentino della Fiorentina Germàn Pezzella potrebbe essere un rinforzo per Stefano Pioli nella prossima stagione. Il giocatore, che già ha giocato con la difesa a tre nel club toscano, potrebbe arrivare ad un prezzo molto basso, visto il contratto in scadenza a giugno 2022.

La valutazione dell'argentino sarebbe di circa 7,5 milioni di euro, cifra che però la Fiorentina non può richiedere vista l'imminente scadenza del contratto. Ecco perché Pezzella potrebbe essere un affare sulla falsa riga dell'acquisto di Simon Kjaer, il cui rendimento è stato eccellente.