La Juventus è al lavoro sui rinnovi contrattuali dei giocatori in scadenza di contratto a giugno 2022. Firmerà un prolungamento di un anno anche Giorgio Chiellini, che il 30 giugno è andato in scadenza con la Juventus. La conferma è arrivata dal difensore, che ha sottolineato di voler vincere altri trofei nelle prossime stagioni. Dovrebbero prolungare la loro intesa contrattuale anche Cuadrado e Dybala. Il colombiano dovrebbe allungare fino a giugno 2023, l'argentino invece fino a giugno 2026. Se si dovessero concretizzare le trattative dei giocatori prima menzionati, rimarrebbero solo due giocatori in scadenza alla fine della prossima stagione, ovvero Cristiano Ronaldo e Federico Bernardeschi.

Per il portoghese non sono previsti incontri con la società bianconera, diversa invece la situazione riguardante il nazionale italiano. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, nei prossimi giorni l'agente sportivo del giocatore, Mino Raiola, dovrebbe incontrare il direttore sportivo della Juventus Federico Cherubini per discutere di un eventuale prolungamento di contratto di Bernardeschi. Non è da scartare la possibilità che il giocatore lasci la Juventus, anche in considerazione dei quattro milioni di euro a stagione che guadagna in bianconero.

Possibile incontro fra Raiola e Cherubini per Bernardeschi

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Bernardeschi potrebbe essere ceduto durante il Calciomercato estivo.

L'Europeo disputato con la nazionale italiana ha rivalutato molto il centrocampista, che ha diversi estimatori. Allegri durante la conferenza stampa di presentazione da tecnico della Juventus ha menzionato Bernardeschi, lasciando intendere che farà parte della rosa bianconera la prossima stagione. Molto dipenderà dall'eventuale prolungamento di contratto.

Se non dovesse esserci, la cessione sembra probabile, anche perché c'è il rischio che il giocatore possa lasciare a parametro zero la Juventus alla fine della prossima stagione. Ci sarà probabilmente un incontro nei prossimi giorni fra l'agente sportivo del giocatore Mino Raiola e il direttore sportivo Federico Cherubini in cui si deciderà il futuro professionale del centrocampista.

Le possibili cessioni della Juventus

La Juventus starebbe lavorando a diverse cessioni così da finanziare il mercato. Oltre a Bernardeschi potrebbero partire infatti Merih Demiral e Aaron Ramsey. Il difensore potrebbe trasferirsi al Borussia Dortmund o all'Atalanta. Il suo prezzo di mercato è di circa 40 milioni di euro, ma la Juventus potrebbe accontentarsi di qualche milione in meno. Per quanto riguarda il centrocampista, ci sarebbe l'interesse concreto di alcune società inglesi, di Wolverhampton e Tottenham. La sua valutazione di mercato è di circa 16 milioni di euro.