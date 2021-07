La Roma deve fare necessariamente i conti con il lungo infortunio di Leonardo Spinazzola, il suo terzino sinistro titolare. Cominciano quindi a spuntare sulle cronache di Calciomercato diversi nomi, che sarebbero valutati dal direttore sportivo Tiago Pinto come regalo per Josè Mourinho, arrivato da pochi giorni nella capitale. Nelle ultime ore, tra la vasta rosa di possibili nomi, si stanno facendo strada in particolare quelli di Emerson Palmieri e Ramy Bensebaini.

Emerson Palmieri potrebbe tornare alla Roma, tre anni dopo l'addio

La Roma starebbe valutando il profilo di Emerson Palmieri per sostituire Spinazzola: il laterale brasiliano naturalizzato italiano dopotutto è stato già chiamato a sostituire l'ex terzino della Juventus in nazionale, subentrando a Spinazzola proprio durante i minuti finali dei quarti di finale di Euro2020, vinti dall'Italia per 2-1 contro il Belgio.

L'idea dei giallorossi per Emerson sarebbe dettata anche della profonda conoscenza della Serie A del calciatore che ha militato prima nelle file del Palermo, poi proprio in quelle della Roma. Emerson sarebbe in uscita dal Chelsea dove fatica a trovare spazi, ed è lui stesso ad aprire a un ritorno nel campionato italiano, dichiarando: "È stato difficile per me, per la prima volta sono rimasto fuori per tanto tempo. Sicuramente farò le mie scelte per giocare di più. In Italia? Ci sta".

La trattativa non risulterebbe però scontata, dato l'interesse di altri club italiani, in particolare quello del Napoli di Luciano Spalletti, che riaccoglierebbe a braccia aperte Emerson, allenato proprio durante l'esperienza romana.

Spunta anche il nome di Ramy Bensebaini per la Roma

Anche il terzino sinistro del Borussia M'Gladbach, Ramy Bensebaini, sarebbe certamente un profilo più costoso rispetto ad Emerson Palmieri. La valutazione del giocatore algerino viene infatti stimata intorno ai 20 milioni di euro. Le sue caratteristiche spiccatamente offensive, abbinate ad un'ottima capacità di copertura e marcatura, lo rendono un profilo molto più adatto per Mourinho, complice anche l'estrema duttilità del giocatore, nato come centrale di difesa, che permetterebbe un suo impiego in campo anche una volta recuperato Spinazzola.

La richiesta di 20 milioni della squadra tedesca sembra proibitiva, a Tiago Pinto il compito di fornire all'allenatore portoghese il giusto giocatore per la fascia sinistra.

Altre idee per la fascia porterebbero i nomi di Biraghi, in forza alla Fiorentina, Dimarco dell'Inter, Marcos Alonso, sempre in uscita dal Chelsea, e Gianluca Frabotta, il giovane terzino sinistro lanciato da Pirlo alla Juventus durante la scorsa stagione.

L'obiettivo del club romano, comunque, è quello di fornire a Mourinho il giocatore per la fascia sinistra in tempo per l'inizio del ritiro della Roma, che si svolgerà in Portogallo.