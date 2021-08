Fine settimana di calcio giocato per il Crotone che ha conseguito un successo (1-0) nel test amichevole svolto contro la Giana Erminio. Una gara che ha visto il debutto del nuovo acquisto, il difensore argentino Santiago Visentin, arrivato a titolo definitivo dalla Virtus Verona. L'infortunio subito nei giorni scorsi da Giuseppe Cuomo potrebbe però costringere la società calabrese a reperire un nuovo rinforzo sul mercato per concedere una rosa numericamente completa al tecnico Francesco Modesto.

Crotone, Visentin per la difesa

Il nome nuovo degli squali porta il nome del difensore argentino Santiago Visentin, classe 1999, arrivato a titolo definitivo dalla Virtus Verona.

Per lui un contratto triennale con opzione di rinnovo per una quarta stagione. Un calciatore relativamente giovane ma che può contenere su alcune stagioni da protagonista, in particolare l'ultima con il club di Verona con il quale ha ottenuto 36 presenze andando a segno con 1 rete. Cresciuto nel settore giovanile del Pordenone per Santiago Visentin la carriera ha preso il via con la maglia del Belluno in Serie D, prima di arrivare proprio alla Virtus Verona diventando in breve tempo un titolare della squadra rossoblù.

Crotone, idea Varone per il centrocampo

Non solo difesa ma anche centrocampo, il Crotone potrebbe acquisire un calciatore con esperienza e fiuto del gol. Il nome potrebbe essere quello di Ivan Varone, calciatore di proprietà della Reggiana e autore nell'ultima stagione di cadetteria di 35 presenze con 5 reti.

Un calciatore importante, giunto ormai nel pieno della sua maturazione e che sarebbe ambito in Serie B da altre formazioni come Alessandria, Como e Ascoli. Già nella finestra di mercato di gennaio il suo profilo era stato accostato ai calabresi, ora la trattativa potrebbe svilupparsi con un trasferimento in rossoblù che permetterebbe al centrocampista di conservare la cadetteria nonostante la retrocessione sopraggiunta con la Reggiana.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Le altre operazioni

In attacco potrebbero giungere novità nei prossimi giorni con Sebastian Musiolik del Rakow che sarebbe ormai vicino al trasferimento a titolo definitivo a Crotone. Nelle prossime ore il Monza potrebbe poi affondare il colpo per l'acquisto dell'attaccante Junior Messias con un'offerta di 8 milioni di euro con altri 2 milioni di euro in bonus legati a specifici obiettivi stagionali.

In porta rimarrebbe qualche dubbio sul profilo di Nikita Contini del Napoli con la volontà della dirigenza del Crotone di convincere la Sampdoria a credere in prestito Wladimiro Falcone, reduce da una grande stagione con la maglia del Cosenza.