Nelle scorse ore, il presidente del Torino Urbano Cairo è intervenuto ai microfoni di Radio Deejay e riferendosi ai derby persi con la Juventus ha sottolineato come i bianconeri abbiano rubato tanti scontri con i granata prima dall'avvento del VAR. Cairo ha poi parlato della cessione del club e delle proteste dei tifosi del Toro nei suoi confronti.

Urbano Cairo punge la Juventus: 'Prima del var i derby che ci hanno rubato non sono stati pochi'

"Abbiamo avuto un po' di sfortuna nei derby e ho visto di recente un video su tutti i derby che sono stati rubati al Toro prima del VAR, e non sono pochi" questa è l'affermazione riferita ai microfoni di Deejay Football club da Urbano Cairo.

Il presidente del Torino ha poi continuato riferendosi alla mancanza di una sede per la squadra: "Ai tempi di Calleri la vendettero e noi l'abbiamo cambiata recentemente. Per quanto riguarda le strutture, mi è stato detto che il Torino non ne ha mai avute di questo livello, perché ad esempio il Filadelfia, quando sono arrivato io era un cumulo di macerie, ma col tempo l'abbiamo ricostruito".

Sulla possibile cessione del Torino Cairo ha poi aggiunto: "Io non lo vorrei vendere per via famigliare e per la passione che mi è nata in questi anni. Poi ho anche detto che se qualcuno più ricco di me o più bravo di me arrivasse, io sarei anche disposto a passare la mano, perché non voglio rimanere a tutti i costi.

Poi per il momento non è arrivato nessuno e io mi devo impegnare per fare il meglio questa squadra. La storia di Red Bull? Una fake news diffusa dalla stampa".

Sul rapporto con le altre società straniere in Italia Cairo ha detto: "Io ho avuto contatti con molti di loro e i rapporti sono molto positivi. Penso a Cardinale del Milan, piuttosto che i proprietari di Como e Parma o allo stesso Commisso, con il quale ho avuto delle incomprensioni che abbiano chiarito di recente.

Questo perché sono venuti in Italia senza l'arroganza di voler spiegare agli altri come si fa, ma con la voglia di far crescere il proprio investimento".

Sulla protesta dei tifosi del Torino, Cairo ha detto: "Sono molto dispiaciuto, ma è una cosa che ho già affrontato nel passato, quando retrocedemmo. Ho comunque avuto anche momenti molto positivi e sono tranquillo perché sono consapevole delle responsabilità che ho nei confronti di questo club e sento l'affetto di molti supporter.

Cairo, una storia col Torino che dura da anni

La storia di Urbano Cairo con il Torino inizia il 2 settembre 2005, quando acquista il club per una cifra simbolica di diecimila euro, dopo che la squadra era fallita e rifondata come Torino Football Club [VIDEO]. Questo acquisto è avvenuto grazie alla spinta dell'allora sindaco di Torino, Sergio Chiamparino, che lo ha convinto a prendere in mano le sorti della squadra.