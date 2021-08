Il Milan sembra intenzionato ad andare deciso su Josip Ilicic da piazzare sulla trequarti per la stagione 2021/2022. I rossoneri starebbero cercando di intensificare la trattativa con l'Atalanta, anche se al momento mancherebbe ancora qualche piccolo tassello per portare a Milanello il centrocampista sloveno. Ad ogni modo, si tratta di un giocatore che ormai considera conclusa la sua esperienza a Bergamo e che avrebbe messo in cima alla lista dei desideri proprio il Milan di Stefano Pioli.

"Si sta preparando per trovare una squadra che possa farlo giocare", queste dichiarazioni di Gasperini, allenatore dell'Atalanta, hanno di fatto aperto le porte all'addio di Ilicic alla Dea, con la quale dal 2017 ha collezionato 149 presenze e 56 reti tra campionato, coppe nazionali e internazionali.

La strada che porterebbe verso la Milano rossonera, dunque, sarebbe più che spianata per l'ex Fiorentina.

In casa Milan sarebbero costantemente in contatto con l'Atalanta, ma al momento la trattativa pare non si sia ancora sbloccata. Il problema sarebbe relativo alla formula del trasferimento di Ilicic al club meneghino. Avendo il contratto in scadenza nel giugno del 2022, ovviamente i dirigenti della società di Percassi non chiederanno una cifra alta per la cessione del loro tesserato, ma gradirebbero comunque un piccolo indennizzo per poterlo liberare.

I rossoneri, dal canto loro, vorrebbero puntare sulla rinuncia alla percentuale del 50% che andrebbero ad incassare se l'Atalanta dovesse vendere Pessina.

Un'opzione, però, che andrà a cadere nel momento in cui il centrocampista di Monza andrà a raggiungere le 100 presenze in nerazzurro, con tanto di pagamento di un bonus di tre milioni di euro. A fronte di questa situazione, appare piuttosto difficile che i vertici del club bergamasco possano accettare questa condizione per sancire il divorzio da Ilicic.

Infine sembra che il Milan prima di piazzare il colpo Ilicic voglia mettere a segno un'uscita che dovrebbe essere quella di Hauge.

Ilicic dovrebbe accasarsi al Milan dopo la cessione di Hauge

Il Milan starebbe quindi lavorando su due fronti: da un lato continuerebbe a parlare con l'Atalanta per trovare l'accordo giusto per assicurarsi le prestazioni di Ilicic; dall'altro starebbe puntando a piazzare Jens Petter Hauge in Bundesliga, dove il norvegese vanta il maggior numero di estimatori.

In questo modo si libererebbe in organico la casella che verrebbe poi occupata dal 33enne trequartista sloveno.

Hauge viene dato piuttosto vicino all'Eintracht Francoforte. In realtà, sembra che il club del presidente Fischer non sia ancora riuscito a trovare la quadra per acquisire il cartellino dell'attaccante norvegese, poiché non sarebbe arrivato a offrire i 15 milioni di euro richiesti dal Milan. Dunque, non si esclude un eventuale rilancio del Wolfsburg (altra squadra tedesca interessata al giovane scandinavo), anche se c'è da sottolineare che fino a questo momento nessuna delle società interessate a Hauge avrebbe messo realmente sul tavolo la somma che i rossoneri gradirebbero per salutare l'ex Bodo Glimt.

Per questo motivo si starebbe perdendo un pochino di tempo in più nel chiudere l'operazione Ilicic, ma la sensazione è che ci sia la volontà di tutte le parti in causa (calciatore compreso) di arrivare al più presto alla fumata bianca.