Il Crotone rilancia il mercato estivo andando a ufficializzare l'arrivo del difensore Vasile Mogos. Gli squali potranno ora dare il via libera alla cessione di Luca Marrone al Monza, nell'ambito dello scambio di cartellini con il club biancorosso che potrebbe portare in Calabria l'attaccante Mirko Maric. Un nome nuovo per il reparto avanzato sarebbe inoltre quello di Ruben Providence, giovane del settore Primavera della Roma.

Crotone, idea Providence per l'attacco

Un profilo giovane per i calabresi potrebbe essere quello dell'attaccante Ruben Providence, talentino classe 2001, calciatore ex Primavera della Roma.

Sarebbe lui il nome nuovo emerso nelle ultime ore per il reparto avanzato degli squali. Su di lui ci sarebbe però da rilevare anche l'interessamento del Circle Bruges.

Piacerebbe al Crotone un altro calciatore giallorosso, si tratterebbe del centrocampista Tommaso Milanese, per il quale lo staff tecnico della Roma avrebbe già dato il vila libera a una cessione in prestito in questa finestra di mercato.

Arriva Mogos per la difesa

La difesa degli squali alza il proprio livello con l'arrivo ufficiale del rumeno Vasile Mogos. Il difensore, arrivato da svincolato dopo la parentesi al Chievo Verona, ha siglato nella mattinata del 9 agosto un contratto di valenza triennale con gli squali. "Un treno per la fascia", con questa frase emblematica il Crotone ha comunicato l'arrivo del calciatore, che in passato ha vestito anche la maglia della Cremonese in cadetteria.

In difesa potrebbe così aprirsi la strada alla cessione di Luca Marrone al Monza, che potrebbe essere inserito in uno scambio di cartellini l'attaccante Mirko Maric.

Le altre operazioni rossoblù

Sarebbe ormai prossimo a diventare un calciatore del Crotone anche il centrocampista Birkir Bjarnason. L'ex Brescia dovrebbe sposare la causa calabrese andando a siglare un contratto biennale.

In entrata sarebbe a buon punto anche la trattativa con al Fiorentina per il prestito del giovane difensore Gabriele Ferrarini.

Sul fronte uscite una bozza di accordo sarebbe stata raggiunta tra il Crotone e la Salernitana per la cessione dopo cinque stagioni dell'attaccante Nwankwo Simy. Il calciatore nigeriano potrebbe partire per una cifra di 6 milioni di euro più bonus.

Non dovrebbe essere inserito nella trattativa il cartellino di Milan Juric, attaccante che dovrebbe rimanere anche nel prossimo campionato alla Salernitana.

In uscita dai calabresi sarebbe il difensore Sergio Yakubiv per il quale sarebbe giunta l'offerta della Lucchese in Serie C.