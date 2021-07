Sembra iniziare gradualmente a muoversi il mercato estivo del Crotone. La formazione calabrese potrebbe ben presto accogliere un nuovo centrale difensivo. Un profilo accostato nelle ultime ore ai rossoblù sarebbe Davide Adorni del Cittadella.

In attacco, in uscita, Messias è conteso da Torino e Monza, mentre intanto si sarebbe aggiunta una nuova pretendente anche per il bomber Nwankwo Simy, il quale piacerebbe anche la Bologna che al momento sarebbe avvantaggiato sulla concorrenza.

Adorni possibile nome per il Crotone

Non solo giovani di prospettiva ,ma anche elementi validi e con una discreta esperienza alle spalle.

Il Crotone avrebbe soffermato il proprio interesse sul difensore Davide Adorni del Cittadella. Un calciatore che negli ultimi anni ha vestito, da titolare, la maglia del club granata. Nell'ultima stagione Davide Adorni in Serie B ha totalizzato 30 presenze con una rete, in un torneo concluso con la finale Play-off persa contro il Venezia. La sua conoscenza del campionato cadetto e l'abitudine a lottare per i piani alti della classifica potrebbero rappresentare degli elementi decisivi per la società calabrese, che punta a un torneo di alta classifica.

Crotone, su Simy anche il Bologna

Tanti sondaggi ma poche offerte concrete: il Crotone attenderebbe la proposta giusta per cedere dopo cinque stagioni l'attaccante Nwankwo Simy.

Il calciatore rossoblù piacerebbe a Real Sociedad, Tottenham e Stoccarda, mentre in Italia sarebbero interessate Fiorentina, Salernitana e Bologna.

Proprio il club felsineo sembrerebbe il club al momento quello più vicino a convincere gli squali e a soddisfare la richiesta del calciatore di continuare a giocare in Italia e nel campionato di Serie A.

Con un contratto in scadenza il 30 giugno 2022, il Crotone avrebbe richiesto circa 10 milioni di euro per la cessione del suo cartellino.

Le altre operazioni

Se in entrata tutto sembra rimanere per ora fermo ai sondaggi e alle indiscrezioni, in uscita potrebbe concretizzarsi a breve la cessione dell'estremo difensore Gian Marco Crespi.

Su di lui si era soffermato nei giorni scorsi il Padova, ma nelle ultime ore a effettuare un'offerta per il prestito sino a fine stagione sarebbe stato il Renate.

Possibile partenza anche per il centrocampista Jacopo Petriccione, che dopo le offerte di Pisa e Benevento avrebbe attirato l'attenzione anche del Vicenza.

Per l'attaccante Nicola Nanni si potrebbe intanto prospettare una nuova cessione in prestito, ancora una volta al Cesena. Da valutare invece il futuro di Niccolò Zanellato che avrebbe richiesto la cessione in Serie A ma che, in mancanza di opportunità, potrebbe rimanere un'altra stagione in Calabria.