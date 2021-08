La Juventus, in queste settimane, sta cercando di rinforzare il suo centrocampo. I bianconeri sono al lavoro per arrivare a Manuel Locatelli, ma potrebbero tentare un doppio colpo: l'altro nome che viene accostato alla Juventus è quello di Miralem Pjanic.

Stando a quanto afferma la testata spagnola Sport, il ritorno a Torino del bosniaco sarebbe cosa fatta. Infatti, per il quotidiano catalano la Juventus e il Barcellona hanno trovato l'accordo per un prestito annuale di Pjanic: non resterebbe dunque che attendere di capire se e quando il bosniaco tornerà a Torino.

Pjanic si dovrebbe ridurre l'ingaggio

Secondo il quotidiano Sport, il ritorno alla Juventus di Miralem Pjanic sarebbe cosa fatta. I bianconeri lo avranno in prestito annuale con la possibilità di protrarre di un ulteriore secondo la permanenza a Torino del bosniaco. Inoltre, il giocatore sarebbe pronto a tutto per tornare alla Juventus, anche a ridursi l'ingaggio del 20%.

Ma il ritorno di Pjanic potrebbe non essere l'unica operazione a centrocampo per i bianconeri. Infatti, resta viva la pista che porta a Manuel Locatelli. In settimana potrebbe esserci un nuovo incontro tra la Juventus e il Sassuolo per sbloccare la trattativa per il centrocampista classe '98. I bianconeri, al momento, hanno chiesto Locatelli in prestito biennale ma il club neroverde preferirebbe un prestito annuale.

Dunque, le parti dovranno venirsi incontro se vorranno trovare un accordo definitivo.

Nel frattempo, Massimiliano Allegri proseguirà la preparazione alla Continassa in vista del match del 14 agosto contro l'Atalanta. Il tecnico livornese, però, ha un po' di emergenza in mezzo al campo e la speranza è che dal mercato arrivi qualche buona notizia.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Kaio Jorge è tornato a Torino

La scorsa settimana, Kaio Jorge ha fatto le visite mediche con la Juventus. Dopodiché il ragazzo è tornato in Brasile per risolvere alcune pratiche burocratiche. Adesso Kaio Jorge è di nuovo a Torino per iniziare a lavorare con la Juventus. Il ragazzo classe 2002 sta facendo la quarantena al JHotel e sta svolgendo degli allenamenti individuali.

Terminato il periodo di isolamento Kaio Jorge potrà iniziare a lavorare agli ordini di Massimiliano Allegri.

Insomma, l'avventura di Kaio Jorge a Torino è ufficialmente iniziata e i tifosi bianconeri non vedono l'ora di vederlo in campo. Il brasiliano sarà l'alternativa ad Alvaro Morata e potrà aiutare la squadra sia in campionato che in Champions League.