L'Inter già nelle prossime ore potrebbe ufficializzare la cessione di Romelu Lukaku al Chelsea. Il trasferimento dovrebbe concretizzarsi per circa 115 milioni di euro, gran parte dei quali saranno utilizzati anche per attutire le passività finanziarie della società nerazzurra. La dirigenza però è già al lavoro per trovare rinforzi adeguati, cercando anche di definire una rosa ancora più completa. Non è un caso si parli di due acquisti nel settore avanzato per l'Inter.

Sarebbe infatti vicino l'arrivo di Edin Dzeko, con il quale sarebbe già stata trovata un'intesa per un ingaggio da circa 5,5 milioni di euro a stagione più bonus fino a giugno 2023.

La punta della Roma andrebbe quindi a guadagnare di meno rispetto ai 7,5 milioni di euro stagione che attualmente guadagna ma avrà la possibilità di sottoscrivere un contratto di due anni. Quello attuale invece è fino a giugno 2022. Oltre a Dzeko però arriverà probabilmente un'altra punta, con caratteristiche tecniche ideali per giocare sia con il classe 1986 che con Lautaro Martinez.

Possibile l'acquisto di Martial

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato lanciate dai giornali sportivi inglesi l'Inter starebbe lavorando all'acquisto di Anthony Martial, punta francese del Manchester United. Il classe 1995 sarebbe pronto a lasciare la società inglese perché non considerato un titolare dal tecnico Solskjaer.

La sua valutazione di mercato è di circa 59 milioni di euro e la società nerazzurra sarebbe pronta a offrire tale somma al Manchester United. Probabile però che l'amministratore delegato Giuseppe Marotta e il direttore sportivo Beppe Ausilio provino a definire una dilazione di pagamento, magari acquistando il giocatore in prestito con diritto di riscatto nelle prossime stagioni.

Martial sarebbe l'ideale da schierare sia con Dzeko che con Lautaro Martinez e non è da scartare la possibilità che Simone Inzaghi possa affidarsi al tridente qualora si dovessero concretizzare gli arrivi dei due giocatori.

Il mercato dell'Inter

La punta Anthony Martial è solo uno dei giocatori che interessano all'Inter per rinforzare il settore avanzato.

La società infatti valuta anche altri due profili: il primo è Duvan Zapata, che l'Atalanta potrebbe cedere per circa 40 milioni di euro, il secondo invece è Joaquin Correa. La punta argentina sarebbe pronta a lasciare la Lazio per una nuova esperienza professionale. La sua valutazione di mercato è simile a quella del colombiano dell'Atalanta. Intanto l'Inter potrebbe a breve definire un altro importante acquisto. Si tratta del centrocampista del Cagliari Nandez, che può giocare sia sulla fascia destra che come mezzala nel 3-5-2 di Simone Inzaghi. La sua valutazione di mercato è di circa 20 milioni di euro.