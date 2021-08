Potrebbe subire una svolta nei prossimi giorni il mercato estivo del Crotone. I recenti arrivi in difesa potrebbero aprire ben presto le porte ad una cessione illustre, quella di Luca Marrone. Il calciatore ex Hellas Verona, legato agli squali da un altro anno di contratto, sarebbe seguito da diversi club e tra questi ci sarebbe anche il Monza. In entrata si continuerebbe a cercare un nuovo estremo difensore, tra i profili graditi agli squali ci sarebbero Nikita Contini del Napoli e Wladimiro Falcone della Sampdoria.

Crotone, Marrone vicino all'addio

Dopo due anni di militanza in Calabria, una promozione in Serie A e una retrocessione, il futuro del difensore Luca Marrone potrebbe essere lontano dai colori rossoblù. La conferma arriverebbe direttamente del suo agente Andrea Fulco, intervistato ai microfoni di Tuttomercatoweb. “Marrone? Ha ancora un anno di contratto a Crotone e così diventa difficile rimanere, ne abbiamo parlato anche con il direttore sportivo. Quindi se non dovessero cambiare le cose, ci guardiamo intorno”. Sul calciatore si sarebbe soffermato l'interessamento del Monza, ma nelle scorse settimane a interessarsi era stato anche il Lecce.

Una difesa da ricostruire

Con gli addii di Sebastiano Luperto, Lisandro Magallan e Vladimir Golemic il Crotone potrebbe salutare anche Luca Marrone e andare, di fatto, a dovere ricostruire da zero l'intero reparto difensivo.

Più che una scelta una vera e propria necessità alla luce dell'ingente quantitativo di reti al passivo subite dai calabresi nell'ultima stagione di Serie A. Dopo l'arrivo di Santiago Visentin dalla Virtus Verona, il Crotone potrebbe stringere i tempi per portare in Calabria anche il giovane Alberto Ferrarini dalla Fiorentina.

In entrata si guarderebbe anche ad un altro difensore del club toscano, Luca Ranieri.

Crotone in cerca di un portiere

Con la partenza di Alex Cordaz con destinazione Inter e quella di Gian Marco Crespi al Renate, nella rosa del Crotone rimangono essenzialmente due estremi difensori identificati in Marco Festa e Gianluca Saro.

La dirigenza rossoblù starebbe per questo motivo sondando il mercato alla ricerca di un profilo affidabile a cui concedere una maglia da titolare. Secondo le recenti indiscrezioni gli squali avrebbero avviato contatti con il Napoli e con la Sampdoria per avere uno tra Nikita Contini e Wladimiro Falcone in prestito per la nuova stagione. Se il calciatore del Napoli potrebbe giungere con i favori del club partenopeo, il portiere della Sampdoria sarebbe corteggiato anche dalla Reggina. I dubbi dovrebbero essere sciolti nei prossimi giorni in modo da concedere un nuovo rinforzo al tecnico Francesco Modesto.