C'è qualche problema da dover risolvere per il Crotone in vista della prossima gara casalinga contro la Casertana il match della 18esima giornata di Serie C di domenica 8 dicembre alle ore 15:00 nel quale sarà privo di alcuni protagonisti. Non sarà infatti della gara il difensore Riccardo Cargnellutti, uscito per infortunio dal "Pino Zaccheria" contro il Foggia. Sicuro assente anche l'esterno offensivo brasiliano Jonathan Silva, ammonito e già diffidato, per il quale scatterà un turno di squalifica. A fare il punto sugli infortunati in vista della gara contro la Casertana è stato lo stesso tecnico del Crotone, Emilio Longo in sala stampa.

Crotone, problemi di formazione contro la Casertana

Il punto conquistato contro il Foggia (1-1) ha regalato il nono risultato utile consecutivo al Crotone, ma le fatiche della gara potrebbero creare qualche problema nel match interno contro la Casertana. "Negli ultimi minuti abbiamo avuto Alessio Guerini con un problema all'adduttore - ha dichiarato Emilio Longo -, la speranza è che l'infortunio non sia grave. Per quanto riguarda Riccardo Cargnellutti, ha subito un infortunio al retto femorale, speriamo di rivederlo quanto prima nuovamente in campo. Nei prossimi giorni si proverà a capire la reale entità dell'infortunio con esami strumentali. Fisicamente usciamo dalla gara di Foggia con le ossa rotte per quanto concerne gli infortuni, perché qualche altro calciatore è uscito acciaccato, tra questi Enrico Oviszach.

Abbiamo comunque una rosa profonda e chi sarà chiamato in causa nelle prossime gare sono sicuro che darà il suo contributo alla squadra".

Una gara dalla quale provare a ripartire

Il tecnico Emilio Longo era stato critico su alcuni giovani della rosa, attendendosi risposte contro il Foggia. Al termine della gara contro i Satanelli, l'allenatore si è ritenuto soddisfatto della prova dei suoi calciatori: "Sono entrati calciatori come Barberis e Spina che hanno dato il loro contributo - ha rilanciato Emilio Longo -, anche Armini ha fatto bene, erano alcune gare dove non giocava e nelle ultime uscite ha fatto bene.

Faccio i complimenti anche a due calciatori come Silva e Oviszach che hanno reso al meglio contro il Foggia, offrendo una delle prove migliori da quando sono a Crotone".

Crotone, arriva la Casertana

Il Crotone riprenderà gli allenamenti nella giornata di martedì 3 dicembre presso il Centro Sportivo "Antico Borgo". La squadra dovrà preparare la gara della 18esima giornata contro la Casertana.

Il Crotone, dopo nove, risultati utili consecutivi, scenderà in campo per accorciare ulteriormente la distanza, attualmente di 4 punti, dal secondo posto dell'Audace Cerignola. La gara dello Stadio Comunale "Ezio Scida" sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky e in streaming da NowTv.