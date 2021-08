Presso il Centro Sportivo Antico Borgo sono giornate di preparazione per il Crotone di Francesco Modesto. La squadra rossoblù, archiviato il ritiro estivo e la tournée in Lombardia contro Inter e Giana Erminio, affronterà venerdì 6 agosto all'Ezio Scida la Vibonese per il Primo Trofeo Luigi Vrenna. La dirigenza rossoblù, consapevole delle carenze dell'organico, starebbe però vagliando il mercato alla ricerca di calciatori di qualità. Un profilo individuato sarebbe quello dell'esterno offensivo Jair Tavares, calciatore del Benfica B.

Crotone, fantasia per l'attacco

Con la probabile partenza di Junior Messias dopo due stagioni, il Crotone starebbe cercando di chiudere un acquisto di qualità per l'attacco. Nel mirino degli squali ci sarebbe Jair Tavares, esterno offensivo del Benfica B. Il calciatore portoghese, classe 2001, seguito in passato anche dalla Juventus, rappresenterebbe un investimento importante per la dirigenza calabrese. Nell'ultima stagione Jair Tavares ha collezionato 15 presenze con 1 rete nel campionato di seconda divisione portoghese, ritagliandosi anche uno spazio nella seleziona nazionale del Portogallo Under 19.

Crotone e Roma in trattativa

Un calciatore che potrebbe arrivare a Crotone è il giovane centrocampista Tommaso Milanese, talento del settore Primavera dei giallorossi.

Il calciatore non sembrerebbe rientrare nei piani di José Mourinho, il quale non si opporrebbe ad una sua cessione in prestito. Il suo futuro potrebbe essere così lontano dalla Roma, con il Crotone che potrebbe decidere di portarlo in rosa. Un calciatore con spiccate abilità offensive, autore di 1 gol e 1 assist in 3 presenze di Europa League nella passata stagione.

Un giovane da lanciare in questa stagione, come accaduto in passato con il più celebre Alessandro Florenzi, che da sconosciuto ha dato inizio in Calabria alla sua carriera da professionista.

Le altre operazioni

Il Crotone starebbe attendendo ancora l'offerta giusta per Nwankwo Simy. L'attaccante nigeriano al momento sarebbe cercato con insistenza dal Maiorca, destinazione che non sarebbe però la priorità della punta che vorrebbe continuare a giocare in Italia.

Situazione di stallo anche per la cessione di Junior Messias con il Torino che sembrerebbe defilarsi dopo settimane di trattative. In difesa in Calabria potrebbe giungere il giovane Gabriele Ferrarini dalla Fiorentina anche se gli squali avrebbero attenzionato anche Luca Ranieri sempre dal club toscano. In attacco mancherebbero gli ultimi dettagli per l'acquisto dell'attaccante Sebastian Musiolik dal club polacco del Rakow.