Potrebbe sbloccarsi nei prossimi giorni il mercato estivo del Crotone.

La dirigenza calabrese, che ha ufficializzato nei giorni scorsi l'arrivo in prestito di Samuele Mulattieri, starebbe per mettere a segno un acquisto in difesa e un altro in attacco. Svanita o quasi la pista Bruno Alves, gli squali potrebbero chiudere con la Fiorentina per Gabriele Ferrarini. In attacco gli occhi sarebbero rivolti alla Polonia, in particolare al Rakow, club in cui milita Sebastian Musiolik.

Crotone, Bruno Alves pista fredda

Potrebbero chiudersi le speranze di arrivare a Crotone per il difensore Bruno Alves.

L'ex difensore del Parma, accostato agli squali nei giorni scorsi, non sarebbe una priorità per il club rossoblù.

La dirigenza calabrese, allo stesso tempo, starebbe guardando in casa della Fiorentina per ottenere il prestito del giovane Gabriele Ferrarini, difensore rientrato dal prestito al Venezia, squadra con la quale ha ottenuto la promozione in Serie A.

In difesa non si sarebbero chiuse le porte per l'arrivo anche di un altro giovane difensore della Fiorentina, identificato in Luca Ranieri.

Musiolik per l'attacco del Crotone

Un profilo che potrebbe invece fare al caso del Crotone è l'attaccante Sebastian Musiolik. Il calciatore di proprietà del Rakow è rientrato per fine prestito dall'esperienza al Pordenone con la cui maglia ha collezionato 31 presenze segnando 6 reti.

Si tratta di un calciatore con caratteristiche utili al modulo adottato dal tecnico Francesco Modesto. La trattativa sembrerebbe ben avviata, con contatti avviati già nelle scorse settimane.

Nulla da fare invece per Martin Satriano. Il giovane attaccante dell'Inter potrebbe rimanere in nerazzurro fino all'inizio del campionato, in quanto della fiducia del tecnico Simone Inzaghi.

Le altre operazioni dei rossoblù

Con le valigie in mano tra le fila del Crotone ci sarebbe il centrocampista Jacopo Petriccione, che sarebbe corteggiato da Pisa e Benevento e nelle ultime ore anche dal Vicenza.

Dovrebbe rimanere ancora un anno in Calabria il centrocampista Niccolò Zanellato che potrebbe muoversi solamente in caso di un'offerta dalla Serie A.

Da valutare sarebbe poi la posizione dell'esterno Andrea Rispoli, che già nella finestra di mercato di gennaio era stato a un passo dal vestire la maglia dello Spezia.

In difesa sembrano crescere le chance di una conferma per Luca Marrone, che ha giocato come centrale nell'ultima amichevole svolta al Centro Sportivo Suning contro l'Inter.