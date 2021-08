Il Milan potrebbe puntare su un colpo a sorpresa per il ruolo da trequartista. Il club meneghino, dopo aver salutato Calhanoglu, trasferitosi all'Inter a parametro zero, ha cominciato a setacciare il mercato alla ricerca di un sostituto del centrocampista turco. Innanzitutto il direttore tecnico Paolo Maldini si è coperto le spalle con il ritorno di Brahim Diaz tramite il rinnovo del prestito dal Real Madrid per altri due anni. Oltre allo spagnolo, però, è necessario avere una valida alternativa in rosa per la trequarti di campo. A tal proposito, in queste ore i dirigenti della società milanese starebbero valutando l'opzione Aaron Ramsey.

Gli obiettivi principali sarebbero ancora il marocchino del Chelsea Hakim Ziyech e il croato del CSKA Mosca Nikola Vlašić. Entrambe le trattative, però, starebbero procedendo a rilento perché si starebbe faticando a trovare la formula giusta del trasferimento sia con il Chelsea, che con il CSKA Mosca. Trattandosi di due operazioni economicamente onerose, si starebbe facendo strada l'ipotesi Ramsey che, a determinate condizioni, potrebbe arrivare a Milanello in prestito dalla Juventus.

La Juve potrebbe liberare Ramsey se arrivassero Locatelli e Pjanić

Nell'attesa di capire se potrà avere a disposizione Manuel Locatelli o Miralem Pjanić (o anche entrambi), Massimiliano Allegri alla Juventus sta provando a "reinventare" Ramsey in un nuovo ruolo.

L'allenatore toscano, nelle prime uscite in amichevole della squadra torineske ha provato il gallese nella posizione di regista basso davanti alla difesa. Dunque, per adesso, l'ex tecnico di Milan e Cagliari non vorrebbe privarsi dell'ex Arsenal.

La situazione però potrebbe cambiare se la Juventus dovesse innanzitutto riuscire a sbloccare col Sassuolo la trattativa per Manuel Locatelli.

Il nazionale azzurro, ovviamente, partirebbe da titolare nelle gerarchie di Allegri, e la stessa cosa avverrebbe se il dirigente Cherubini dovesse riuscire ad assicurarsi il ritorno a Torino (via Barcellona) di Miralem Pjanić.

Inoltre, se il club bianconero si garantisse le prestazioni sia di Locatelli che di Pjanić, gli spazi per Ramsey si ridurrebbero ulteriormente, con poche occasioni per giocare dal primo minuto.

Siccome il suo ambientamento a Torino non è stato dei migliori, a questo punto il centrocampista del Galles potrebbe spingere per cambiare aria e per trovare un'altra squadra che gli assicurerebbe un minutaggio maggiore e a questo punto potrebbe aprirsi la strada che lo porterebbe alla Milano rossonera.

Pioli non vuole un trequartista prettamente offensivo, ma un giocatore in grado di ripiegare e contrastare in fase difensiva. Una caratteristica, questa, che rientra nelle corde di Ramsey. La Juventus, se dovesse avere in organico Locatelli e Pjanić (o anche uno solo dei due) potrebbe anche avallare l'ipotesi di una partenza dell'ex Arsenal con la formula del prestito. Questa per il Milan diventerebbe un'opzione gradita, perché permetterebbe al club di Via Aldo Rossi di risparmiare del denaro che poi potrebbe essere investito su altri obiettivi di mercato.

Insomma, quella di vedere Ramsey con indosso la maglia rossonera sembra non essere soltanto una suggestione di mercato, ma un'eventuale mossa a sorpresa che potrebbe concretizzarsi presumibilmente nelle battute conclusive del Calciomercato.