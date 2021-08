Vigilia di campionato per il Crotone che attende di affrontare allo stadio Pier Cesare Tombolato il Cittadella nella prima trasferta stagionale. Gli squali, in queste ore, starebbero continuando ad operare in sede di mercato per completare la rosa.

In questi giorni sono arrivati in Calabria i difensori Simone Canestrelli e Nehuén Mario Paz, provenienti rispettivamente da Empoli e Bologna. Inoltre è stato acquistato anche il centrocampista Godfred Donsah, pure lui giunto dai felsinei.

In attacco i rossoblu avrebbero chiesto all'Inter il prestito di Martin Satriano, centravanti che sembra piacere anche al Cagliari.

Crotone, Satriano obiettivo in prestito

Dopo Samuele Mulattieri, il Crotone potrebbe inserire un'altra pedina in attacco attingendo dalla rosa dell'Inter. Dai campioni d'Italia potrebbe giungere con la formula del prestito fino a fine stagione il centravanti uruguaiano Martin Satriano.

Il calciatore, aggregato alla rosa della prima squadra guidata dal tecnico Simone Inzaghi, potrebbe partire in caso di arrivo di un altro attaccante di spessore tra le fila dei nerazzurri.

A puntare su Martin Satriano sarebbe stato il Crotone, forte dei buoni rapporti con la dirigenza milanese. Sullo sfondo ci sarebbe anche l'interesse del Cagliari, alla ricerca di rinforzi in attacco. I sardi potrebbero puntare sul maggiore appeal della Serie A per convincere il ragazzo e l'Inter.

Una punta da cedere

Il mercato in entrata degli squali dipenderà nei prossimi giorni anche dalle eventuali cessioni. Si punta a monetizzare dall'addio di Junior Messias, attaccante autore di 9 reti nel precedente torneo di Serie A. Per lui il futuro potrebbe essere con la maglia del Torino, anche se il club granata difficilmente arriverà a pagare i 10 milioni di euro richiesti dal club calabrese.

La trattativa, quindi, potrebbe sbloccarsi con la formula del prestito con obbligo di riscatto ad una cifra già pattuita. Nessuna contropartita tecnica dovrebbe rientrare nell'operazione con gli squali.

Crotone, le altre possibili operazioni

In entrata, l'eventuale cessione di Junior Messias permetterebbe al Crotone di mettere a segno l'acquisto di una prima punta con caratteristiche differenti da quelle dei calciatori già presenti nella rosa.

Potrebbe così tornare di moda il nome di Diego Falcinelli, attaccante del Bologna che attualmente risulta fuori rosa.

Il calciatore ha già vestito in passato la maglia del Crotone e non disdegnerebbe un ritorno da protagonista in Calabria con la formula del prestito. A pesare, però, è l'alto ingaggio, elemento che ha precluso in queste settimane ogni tentativo di cessione ad altri club interessati.