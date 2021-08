Ore caldissime di Calciomercato in casa Juventus. Infatti, dopo l'addio di Cristiano Ronaldo, ormai approdato al Manchester United, i bianconeri si stanno muovendo per il futuro immediato.

L'obiettivo numero uno è Moise Kean, attaccante classe 2000 in forza all'Everton che fino al 2019 ha già militato nella Vecchia Signora, sotto la guida proprio di Max Allegri che punta forte sul giovane bomber italiano. Dopo l'esperienza in prestito al Psg, l'ex Juve è pronto a far ritorno.

La trattativa con l'Everton è vicinissima alla chiusura. L'affare si è sbloccato su un prestito biennale con obbligo di riscatto, opzione gradita alla squadra inglese, allenata da Rafa Benitez.

Nelle prossime ore, Kean raggiungerà Torino e svolgerà le visite mediche.

Juve: gli ultimi colpi di mercato, Witsel nome caldo

Dopo l'acquisto di Kean, i bianconeri vorranno completare la rosa a disposizione di Max Allegri. La Vecchia Signora è a caccia di un uomo d'ordine da affiancare a Locatelli nel centrocampo bianconero.

L'obiettivo principale sarebbe Axel Witsel, centrocampista belga del Borussia Dortmund e già accostato alla Juventus nelle precedenti sessioni di calciomercato. Il numero 8 del club tedesco sarebbe l'identikit ideale per completare la mediana bianconera.

Attenzione però a una possibile ma difficile partenza di McKennie, finito nel mirino del Tottenham dell'ex Paratici. Solo un'offerta importante potrebbe far vacillare i bianconeri e soprattutto il tecnico Allegri, che crede molto nelle potenzialità del giovane centrocampista americano.

Dybala, capitano e leader bianconero

A fare le veci del fuoriclasse portoghese, sarà certamente Paulo Dybala che già nella prima giornata di campionato si è messo in grande evidenzia con un gol e un assist contro l'Udinese. La Joja è al centro del progetto di Allegri e guiderà l'attacco bianconero anche nella sfida di questa sera contro l'Empoli, che nonostante il ko interno contro la Lazio, ha dimostrato un buon gioco.

Alla prima allo Stadium, Max Allegri confermerà il 4-3-3: Szcescny tra i pali, difesa a quattro formata da Cuadrado, De Ligt, Bonucci ed Alex Sandro. A centrocampo, spazio dal primo minuto per Locatelli, coadiuvato da Bentancur e Rabiot, mentre in attacco Dybala, supportato ai lati da Chiesa e Kulusevki, in leggero vantaggio su Morata che non ha entusiasmato nella prima uscita alla Dacia Arena.

Dopo la vittoria dell'Inter contro il Verona, i bianconeri non possono più sbagliare: una vittoria è d'obbligo per arrivare nel migliore dei modi al big match della terza giornata contro il Napoli di Luciano Spalletti.