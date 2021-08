Un Ferragosto con occhi puntati al calcio giocato con il turno del Trentaduesimi di Coppa Italia quello vissuto dal Crotone. La squadra del tecnico Francesco Modesto, allo stesso tempo, continuerebbe a sondare il mercato in cerca di profili idonei all'idea di gioco offensiva proposta dall'allenatore. In uscita sarebbero ormai imminenti le cessioni di Niccolò Zanellato al Monza e Nwankwo Simy alla Salernitana. Sul fronte degli acquisti gli squali continuerebbero a seguire due calciatori, Armand Rada centrocampista del Renate e Ivan Radrezza fantasista della Reggiana.

Crotone, due nomi per il centrocampo

Per offrire qualità e quantità al suo centrocampo il Crotone starebbe provando a portare a segno qualche acquisto. Come nel recente passato la dirigenza calabrese potrebbe scommettere su alcuni calciatori militanti in Serie C. Tra i profili accostati agli squali ci sarebbe quello del centrocampista rumeno Armand Rada, ex Primavera dell'Inter, attualmente in forza al Renate, idea di mercato anche di Cittadella e Cosenza. Un altro calciatore che potrebbe interessare è invece Ivan Radrezza della Reggiana per il quale ci sarebbe anche l'interessamento del Brescia.

Crotone, prima le cessioni

Per avere soldi disponibili per finanziare il mercato in entrata il Crotone starebbe perfezionando due cessioni.

Si tratta del centrocampista Niccolò Zanellato, prossimo al trasferimento al Monza in Serie B a titolo definitivo. Per lui sarebbe pronto un contratto quadriennale con la squadra della famiglia Berlusconi. Anche Nwankwo Simy dopo cinque anni saluterà la Calabria per fare ritorno in Serie A. Ormai ad un passo l'accordo definitivo tra Crotone e Salernitana sulla base di 6 milioni di euro per il cartellino con un contratto quadriennale da 1 milione di euro a stagione per la punta nigeriana, con un bonus da ricevere alla firma del contratto.

Le altre operazioni rossoblù

In difesa gli squali continuerebbero a seguire il profilo dell'uruguaiano Gaston Silva, nell'ultima stagione in Spagna all'Huesca. Sul sui profilo oltre al Crotone sarebbe giunto l'interessamento del Venezia. In difesa potrebbe sbloccarsi nella prossima settimana la cessione di Luca Marrone a titolo definitivo al Monza con l'arrivo, sempre a titolo definitivo, in Calabria dell'attaccante Mirko Maric dai biancorossi.

Tra i pali sembrerebbero essere stati sciolti i dubbi sull'erede di Alex Cordaz passato all'Inter. Abbandonata la pista Wladimiro Falcone dalla Sampdoria con la Ternana che sembrerebbe ora favorita, il Crotone avrebbe raggiunto l'accordo con il Napoli per il prestito dell'estremo difensore Nikita Contini.