È stata una giornata ricca di ufficialità quella vissuta del Crotone. A salutare ufficialmente la Calabria in queste ore è stato l'attaccante Nwankwo Simy, passato alla Salernitana in Serie A. Si sono divise le strade anche tra gli squali e il centrocampista Jacopo Petriccione, che proseguirà la sua carriera con la maglia del Pordenone, in prestito.

In entrata gli squali hanno accolto dopo una lunga trattativa il portiere Nikita Contini e starebbero ora trattando, con l'Inter, il prestito dell'attaccante Martin Satriano.

Crotone, Satriano nel mirino

Per rinforzare il reparto offensivo il Crotone starebbe attendendo novità in casa Inter in merito al futuro dell'attaccante Martin Satriano. Il calciatore uruguaiano, che ha impressionato durante la preparazione estiva, potrebbe partire nei prossimi giorni in caso di arrivo di un nuovo calciatore tra le fila nerazzurre. L'ipotesi di acquisizione da parte dell'Inter di Marcus Thuram potrebbe portare i nerazzurri a cedere il giovane in prestito.

Assieme a Samuele Mulattieri, la punta sudamericana potrebbe ricostituire in rossoblù l'attacco che ha caratterizzato le prime uscite stagionali dell'Inter.

Un reparto da ricostruire

L'addio di Nwankwo Simy, passato ufficialmente alla Salernitana, dopo una militanza durata cinque stagioni, dovrebbe portare il club calabrese a effettuare investimenti importanti.

Con la valigia in mano ci sarebbe anche il compagno di reparto Junior Messias, fortemente corteggiato dal Torino e seguito anche dal Monza.

Gli squali saranno dunque chiamati ad attingere al mercato, provando a mettere a segno almeno due colpi. In entrata, oltre a Martin Satriano, il profilo gradito sarebbe quello di Roberto Insigne, in uscita dal Benevento.

Sempre in attacco gli squali manterrebbero acceso l'interesse per Sebastian Musiolik del Rakow. Una suggestione emersa nei giorni scorsi è poi quella legata a un possibile ritorno di Diego Falcinelli, rientrato per fine prestito al Bologna.

Crotone, le altre trattative

Con la valigia pronta tra le fila del Crotone rimarrebbe il difensore Luca Marrone, escluso dall'impegno ufficiale di Coppa Italia contro il Brescia.

Per il calciatore si attendono offerte concrete da parte di Monza e Bari, con i pugliesi che potrebbero mettere sul piano un contratto biennale all'ex Hellas Verona.

In uscita potrebbe esserci anche l'attaccante Emmanuel Rivière, ancora fuori dalla rosa dopo gli impegni estivi svolti con la nazionale del Martinica. Su di lui l'interesse concreto sarebbe quello dell'Ascoli, con il Vicenza più defilato.

In uscita potrebbe esserci anche Andrea Rispoli, che - così come Luca Marrone - pare essere attualmente fuori dal progetto rossoblù.