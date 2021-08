Pochi giorni separano il Crotone dall'esordio di campionato fissato per la serata del 22 agosto alle ore 20:30 quando all'Ezio Scida arriverà il Como. La squadra rossoblù, oltre a preparare la gara, dovrà fare i conti con le assenze dei calciatori attualmente fuori rosa e in attesa di essere ceduti. Tra questi Junior Messias, attaccante che sembrava inizialmente destinato al Torino. In uscita anche altri elementi come il difensore Luca Marrone, il centrocampista Jacopo Petriccione e soprattutto l'attaccante Nwankwo Simy.

Crotone, il Torino si defila per Messias

Una trattativa che sembrava essere ormai a buon punto, quella tra il Crotone e il Torino, potrebbe sfumare. Protagonista l'attaccante Junior Messias, da due stagioni in Calabria, calciatore autore di grandi prestazioni nell'ultimo torneo di Serie A nel quale ha portato a segno 9 reti. La squadra del tecnico Ivan Juric avrebbe provato a convincere i calabresi alla cessione senza però offrire la cifra ritenuta congrua dagli squali. Un'operazione economicamente importante per entrambe le società, con i granata che però non sarebbero disposti ad alzare ulteriormente la loro offerta di 8 milioni di euro. Per ovviare, il Torino starebbe seguendo il trequartista Chiquinho del Benfica.

Petriccione verso il Pordenone

Dopo la conferma del sondaggio effettuato dal Vicenza nei confronti del centrocampista Jacopo Petriccione, il Crotone avrebbe ricevuto un'offerta, sempre dalla cadetteria, ma questa volta dal Pordenone. L'ex centrocampista del Lecce potrebbe così salutare la Calabria dopo una sola stagione trasferendosi, in prestito, al club neroverde.

Lo stesso Jacopo Petriccione non ha preso parte nei giorni scorsi agli impegni della squadra calabrese, non venendo schierato neppure nel primo match ufficiale della stagione, quello che ha visto il Crotone superare 6-4 ai calci di rigore il Brescia nel match dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia 2021-2022.

Crotone, Marrone e Simy in uscita

Potrebbe essere questione di ore l'ufficializzazione del trasferimento dell'attaccante Nwankwo Simy alla Salernitana. Dopo giorni di attesa la punta nigeriana avrebbe ormai accettato la sua nuova destinazione lasciando la Calabria dopo cinque anni da protagonista. Per gli squali 6 milioni di euro di incasso, per la punta un contratto di quattro anni a 1 milione di euro a stagione. In uscita ci sarebbe anche il difensore Luca Marrone per il quale il futuro potrebbe essere in Serie C. A puntare su di lui sarebbe stato il Bari offrendo un contratto biennale, approfittando anche di una frenata della trattativa per lui tra gli squali e il Monza.