Il Crotone, archiviata la vittoria per 3-0 sul campo del Trapani, riprenderà gli allenamenti nella giornata di mercoledì 15 gennaio in vista della trasferta di Messina in programma lunedì 20 gennaio alle ore 15:00. In queste ore la dirigenza rossoblù starebbe continuando ad operare sul mercato per concedere calciatori giovani e utili alla causa al tecnico Emilio Longo. I calabresi starebbero valutando l'acquisto in prestito dell'esterno offensivo Mario Vilardi del Napoli, reduce da una prima parte di stagione al Potenza.

Vilardi per l'attacco rossoblu

Con la cessione dell'esterno offensivo bulgaro Dimiatar Kostadinov all'Union Clodiense (Girone A di Lega Pro) in prestito fino al termine della stagione, il Crotone ha liberato un posto nella rosa. I calabresi si sarebbero ora soffermati su un profilo giovane e di prospettiva: si tratta dell'esterno offensivo Mario Vilardi, classe 2005, calciatore cresciuto nel settore giovanile del Napoli. L'attaccante, prestato in estate al Potenza del tecnico Pietro De Giorgio, ha iniziato la sua carriera da calciatore professionista in questa stagione sportiva, collezionando 12 presenze di cui 10 in campionato e 2 in Coppa Italia di Serie C, per un totale di 376' minuti di gioco complessivi.

Da Trapani a Messina

Sul fronte del calcio giocato il Crotone ha concluso il weekend con la vittoria nel turno della 22esima giornata allo Stadio Provinciale di Trapani per 3-0. Le reti dell'incontro sono state siglate da Maxime Giron, da Marco Tumminello e da Guido Gomez. La trasferta di Trapani non sarà l'ultima in terra di Sicilia: il calendario prevede una seconda trasferta questa volta a Messina.

Nella sfida contro i giallorossi il Crotone dovrà fare a meno del centrale difensivo Riccardo Cargnellutti. Il calciatore, diffidato e ammonito, sarà fermato per un turno dal Giudice Sportivo.

Ritorno al Franco Scoglio per il Crotone

Nell'ultimo precedente allo Stadio Franco Scoglio - San Filippo, della stagione di Serie C 2023-2024, il Crotone è riuscito a vincere per 1-0 con rete siglata nella ripresa da Comi.

Si tratta dell'unica vittoria ottenuta nella breve gestione del tecnico Silvio Baldini (durata 5 gare) con la squadra rossoblù. Nel match d'andata svolto allo Stadio Comunale "Ezio Scida", il Crotone è riuscito a vincere per 2-0 con le reti siglate da Oviszach e Jonathan Silva. Nel turno della 22esima giornata Crotone e Messina sono uscite entrambe vittoriose in trasferta: il Crotone ha vinto per 3-0 sul campo del Trapani mentre il Messina è riuscito a vincere per 1-0 sul terreno di gioco del Taranto.