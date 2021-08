Sono attese nelle prossime giornate novità in merito ad una trattativa che prosegue ormai da diverse settimane. Crotone e Torino starebbero continuando a trattare la cessione dell'attaccante Junior Messias dagli squali ai granata. La punta brasiliana, in scadenza di contratto il 30 giugno 2024, potrebbe approdare alla corte del tecnico Ivan Juric proseguendo il suo cammino professionale in Serie A. In entrata, il Crotone seguirebbe Mirko Maric del Monza e Roberto Insigne del Benevento.

Crotone, il Torino prepara una grande offerta

Al fine di sbloccare una trattativa complicata, il Torino sarebbe pronto a formulare una maxi offerta al Crotone per accaparrarsi le prestazioni del trentenne brasiliano.

Il club di Urbano Cairo sarebbe pronto a concedere 8 milioni di euro ai calabresi con un contratto pluriennale per il ragazzo. La dirigenza rossoblù, nelle scorse settimane, aveva già rifiutato una prima offerta di circa 7 milioni dal Torino, valutando il cartellino di Junior Messias non meno di 10 milioni di euro. Sul calciatore si era anche inserito il Monza dell'ex tecnico rossoblù Giavanni Stroppa, ma la volontà dell'attaccante sembrerebbe quella di proseguire in Serie A e non scendere di categoria.

Messias via dopo due stagioni

Dopo essere arrivato dal Gozzano (Serie C), Junior Messias ha saputo sorprendere gli addetti ai lavori per qualità e visione di gioco. Fondamentale il suo contributo al Crotone nella stagione 2019-2020 per la seconda promozione in Serie A degli squali.

Nel successivo torneo, quello dell'esordio in massima serie, la punta è riuscita a siglare 9 reti nonostante la precoce retrocessione dei rossoblù in cadetteria. Dopo due annate personali positive il calciatore potrebbe ora cercare la consacrazione con il Torino, in una squadra votata al gioco offensivo e gestita da un ex tecnico del Crotone come Ivan Juric.

Crotone, le altre trattative

Non solo cessioni, ma anche possibili acquisti per il Crotone. Non sarebbero giunte conferme dell'interessamento del Crotone per l'esterno Raffaele Pucino in uscita dall'Ascoli. Gli squali, con i possibili addii di Junior Messias e Nwankwo Simy, avrebbero individuato alcuni sostituti. Tra i nomi gli attaccanti Mirko Marci del Monza, Sebastian Musiolik del Rakow e Roberto Insigne del Benevento.

Potrebbe rimanere in Calabria, almeno per le prime gare di campionato il difensore Luca Marrone, che avrebbe chiesto la cessione, ma che non avrebbe ancora trovato un club pronto ad acquistarlo. Situazione analoga anche per i centrocampisti Jacopo Petriccione e Niccolò Zanellato per i quali non sarebbero giunte offerte ritenute valide dalla società.