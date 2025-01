Il Crotone prova a concludere un nuovo acquisto nel Calciomercato di gennaio. Sarebbe ad un passo l'accordo con il Napoli per l'esterno offensivo Mario Vilardi, attualmente in prestito al Potenza in Serie C. Il calciatore, classe 2005, dovrebbe arrivare in Calabria per sostituire il partente Dimitar Kostadinov, passato nei giorni scorsi all'Union Clodiense. Il calciatore potrebbe giungere in rossoblù con la formula del prestito fino a fine stagione. Il Crotone tornerà in campo per il turno della 23esima giornata di Serie C, lunedì 20 gennaio alle ore 20:30 allo Stadio Franco Scoglio - San Filippo contro il Messina.

Crotone, linea giovane per l'attacco

Con la necessità di trovare giovani Under per l'attacco il Crotone avrebbe individuato in Mario Vilardi un profilo giusto da inserire in squadra. Il calciatore di priorità del Napoli si trova attualmente in prestito al Potenza. Nella prima parte di stagione ha totalizzato complessivamente 12 presenze di cui 10 in campionato e 2 in Coppa Italia di Serie C con 376' minuti di gioco. Il calciatore potrebbe firmare un contratto con i calabresi nelle prossime ore e raggiungere la città di Crotone per mettersi a disposizione del tecnico Emilio Longo.

Rossoblù un cerca di un portiere

Con il portiere Andrea Sala che potrebbe lasciare il Crotone nei prossimi giorni la società rossoblù starebbe attendendo novità dall'Atalanta per l'arrivo in prestito del portiere Jacopo Sassi.

Il calciatore è in prestito al Modena dove svolge il ruolo di secondo alle spalle di Riccardo Gagno. Per trovare spazio io 21enne potrebbe scendere di categoria accettando il Crotone dove andrebbe ad ottenere una maglia da titolare. Con Francesco D'Alterio (attuale titolare) il Crotone potrebbe garantirsi due portieri giovani in rosa percorrendo la strada del minutaggio fino a fine campionato.

Crotone, riprendono gli allenamenti

Nella giornata di mercoledì 15 gennaio il Crotone riprenderà ad allenarsi. In questi giorni lo staff tecnico dovrà valutare le condizioni fisiche del centrocampista brasiliano Vinicius Di Stefano, rientrato in Italia dopo l'infortunio e successivo intervento affrontato ed inizio stagione. Per non lasciare il centrocampo scoperto, alla luce anche della cessione di Luis Rojas all'As Trencin, i rossoblù starebbero seguendo il centrocampista del Messina, Giulio Frisenna.

Sul calciatore ex Catania nelle ultime ore si sarebbe interessata anche la Juventus Next Gen. Tre squadre sarebbero invece sulle tracce dell'esterno offensivo Marco Spina: si tratta di Pescara, Campobasso e Gubbio.