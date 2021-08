La Serie A 2021-2022 prenderà il via ufficialmente il 21-22 agosto. Si preannuncia un campionato molto equilibrato in cui ci potrebbero essere diversi club a battagliare per vincere lo scudetto. Fra queste, spiccano evidentemente Inter, Milan e Juventus. Soprattutto le milanesi proveranno a confermarsi rispetto alla scorsa stagione, dopo aver raggiunto rispettivamente il primo e il secondo posto. Entrambe saranno impegnate anche in Champions League, così come l'Atalanta e la Juventus. La presenza della società bianconera nella massima competizione europea passa dalla sentenza del Tribunale di Madrid, che ha respinto la richiesta dell'Uefa di escludere Barcellona, Real e Juventus dalla prossima edizione della Champions League.

I tre club, infatti, sono stati i fautori della Superlega europea, che però è durata pochi giorni in quanto i club inglesi hanno deciso di ritirarsi dopo una iniziale adesione. Notizia recente è il reintegro ufficiale dei nove club nell'Eca (associazione dei club europei calcistici), fra questi spiccano anche Milan e Inter. Non sono stati riammessi, al momento, Barcellona, Real Madrid e Juventus.

Sull'argomento ha parlato il giornalista sportivo Paolo Ziliani, che si è lasciato andare ad una previsione non piacevole nei confronti degli ideatori della Superlega.

'Barcellona, Real Madrid e Juventus saranno escluse dalla Champions 2022-2023'

"Per chi non l’avesse capito: il reintegro ufficiale nell’Eca dei 9 club pentiti significa che l’Uefa, non appena la Corte di Giustizia si sarà pronunciata sul ricorso-farsa del Tribunale di Madrid, sanzionerà Barcellona, Real Madrid e la Juventus con l’esclusione, nella stagione 2022-2023, dalla Champions League”.

Queste le dichiarazioni di Paolo Ziliani sul suo account ufficiale di Twitter. Secondo il giornalista sportivo, quindi, è probabile che le società che hanno promosso la Superlega possano evidentemente essere escluse dalla massima competizione europea a partire dalla stagione 2022-2023.

I commenti degli utenti al tweet di Paolo Ziliani

Un utente ha commentato così il post di Paolo Ziliani: "Se la corte di Giustizia si pronuncia a breve, le 3 squadre dissidenti possono essere escluse già adesso, ripescando le eliminate dei playoffs col ranking piu alto. Per questo nessuna delle 3 è stata inserita nel promo Champions, l'ultima parola non è detta".

Non è mancata la risposta del giornalista che ha dichiarato che la sentenza della Corte di Giustizia dovrebbe arrivare per metà ottobre, a Champions League già iniziata. Di certo il fatto che la Uefa non abbia inserito nella promo iniziale per la Champions League Barcellona, Real Madrid e Juventus spiega come i rapporti fra le parti non siano ideali.