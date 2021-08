Quello del Crotone è un calciomercato in entrata legato alle cessioni. La dirigenza rossoblù starebbe perfezionando negli ultimi giorni la cessione dell'attaccante Nwankwo Simy alla Salernitana, infatti dal club campano sarebbe giunta un'offerta allettante. Nella stessa operazione potrebbe essere inserito un calciatore, si tratterebbe dell'attaccante bosniaco Milan Djuric, un ritorno in Calabria dopo la sua esperienza di inizio carriera.

Crotone, Simy verso l'addio

Dopo cinque stagioni, due promozioni e un titolo di capocannoniere nel torneo cadetto 2019-2020, potrebbero separarsi definitivamente le strade tra il Crotone e Nwankwo Simy.

Il calciatore nigeriano sarebbe a un passo dal vestire la maglia della Salernitana in Serie A. Per lui il club campano avrebbe offerto circa 6 milioni di euro con bonus compresi, proponendo inoltre l'inserimento nell'operazione del cartellino dell'attaccante Milan Djuric, bosniaco, in passato proprio al Crotone. Il giocatore va in scadenza di contratto il 30 giugno 2022.

Le due società avrebbero raggiunto un'intesa di massima, ora si attenderebbe il via libera da parte del calciatore, che già nei giorni scorsi aveva rifiutato diverse offerte dall'estero per rimanere nel calcio italiano.

Djuric potrebbe arrivare nuovamente a Crotone

Per Milan Djuric il ritorno in Calabria arriverebbe a distanza di alcune stagioni.

Il calciatore bosniaco ha vestito la casacca crotonese dal gennaio 2011 al giugno 2013, in una stagione e mezza di cadetteria che ha visto gli squali conseguire in entrambe le annate la salvezza. Per lui a Crotone sono arrivate 45 presenze, arricchite da sette reti (di cui una siglata in rovesciata all'Empoli all'Ezio Scida).

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nel corso della carriera Djuric ha messo insieme diverse esperienze in Italia e all'estero: Cremonese, Ascoli, Bristol, Trapani, Cittadella, Cesena e Salernitana.

Crotone, le altre operazioni

La priorità per il Crotone potrebbe essere ancora l'acquisto di un difensore. Con Giuseppe Cuomo fermo a causa di un infortunio e la possibile partenza con destinazione Monza di Luca Marrone, la dirigenza calabrese starebbe perfezionando l'acquisizione del centrale Vasile Mogos, svincolato dal Chievo Verona.

Sempre in difesa in avvio di settimana potrebbe giungere l'ufficialità per il prestito dalla Fiorentina del difensore Gabriele Ferrarini.

A centrocampo dovrebbe arrivare un altro svincolato, si tratterebbe di Birkir Bjarnason in uscita dal Brescia, per il quale sarebbe pronto un contratto biennale. Sulle fasce il nome caldo della società calabrese potrebbe essere Marco Sala, calciatore del Sassuolo di rientro dopo il prestito alla Spal.