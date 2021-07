Potrebbe sbloccarsi nei prossimi giorni la trattativa tra il Crotone e il Torino per la cessione di Junior Messias. La punta brasiliana, da due stagioni protagonista in Calabria, ha fatto ritorno nelle ultime ore in città per mettersi a disposizione del tecnico Francesco Modesto. Dopo un lungo corteggiamento potrebbe però concludersi positivamente la trattativa con il club del presidente Urbano Cairo.

In entrata, invece, potrebbe arrivare un rinforzo in difesa: la dirigenza rossoblù sarebbe interessata al giovane della Fiorentina Gabriele Ferrarini.

Crotone, Messias in uscita

Il futuro di Junior Messias potrebbe tingersi a breve di granata. Il trentenne brasiliano, in scadenza di contratto il 30 giugno 2024, potrebbe passare a titolo definitivo al Torino. La società piemontese avrebbe offerto 8 milioni di euro per averlo, il Crotone si starebbe riservato qualche ora di riflessione per valutare l'offerta, poiché il club rossoblù valuterebbe il cartellino circa 10 milioni di euro.

Sarebbe un profilo direttamente richiesto dal tecnico Ivan Juric quello di Junior Messias, autore nell'ultima stagione di nove reti al debutto in Serie A. Il giocatore piacerebbe pure a Fiorentina e Atalanta.

Ferrarini, possibile rinforzo per la difesa

Dopo le voci su un possibile arrivo in Calabria dell'esperto difensore portoghese Bruno Alves, nelle ultime ore in nome che sarebbe stato accostato agli squali è quello del giovane Gabriele Ferrarini.

Il calciatore, di proprietà della Fiorentina, giungerebbe in Calabria con la formula del prestito fino al termine della stagione. Il classe 2000, nella scorsa stagione ha totalizzato 7 presenze con la maglia del Venezia in Serie B, club con il quale ha conosciuto la gioia della promozione nella categoria superiore.

Nei giorni scorsi era stato accostato ai calabresi anche un altro talento del settore Primavera dei toscani, il difensore Luca Ranieri.

Messias la prima di diverse cessioni

A salutare la Calabria oltre a Junior Messias potrebbe essere anche l'attaccante Nwankwo Simy. Per lui si attenderebbero offerte importanti dalla Serie A, con alcune proposte già arrivate e rifiutare dall'estero. In uscita sarebbe anche il centrocampista Jacopo Petriccione, cercato da Pisa e Benevento.

Possibile partenza pure per il difensore Luca Marrone che rimarrebbe un possibile rinforzo per il Monza. Da valutare è anche il futuro dell'attaccante Nicola Nanni, che potrebbe essere girato nuovamente in prestito al Cesena. Nessuna offerta invece sarebbe giunta per Niccolò Zanellato che rimarrebbe però sul mercato.