La permanenza di Cristiano Ronaldo alla Juventus almeno per un altro anno non sarebbe ancora certa. Secondo la stampa francese, il fuoriclasse portoghese sarebbe finito nel mirino dell'Inter Miami che vorrebbe portarlo nella Major League Soccer statunitense.

Il club di David Beckham potrebbe far leva sugli ex compagni di squadra di CR7, Blaise Matuidi e Gonzalo Higuain, per convincerlo a provare una nuova esperienza nel calcio americano. La Juventus, dal canto suo, non si opporrebbe ad un'eventuale volontà del campione lusitano di andar via già in questo mercato estivo, perché andrebbe a risparmiare almeno 50 milioni di euro lordi dell'ingaggio del cinque volte Pallone d'oro.

Nei primi giorni di luglio, pare ci sia stato un tentativo del Real Madrid per riportare Cristiano Ronaldo in Liga, soprattutto dopo il ritorno di Carlo Ancelotti sulla panchina dei blancos. L'idea però sarebbe tramontata piuttosto presto.

Intanto, la suggestione Paris Saint-Germain ormai sarebbe sfumata, poiché il club francese avrebbe ormai deciso di puntare tutto su Lionel Messi dopo il suo addio al Barcellona. Nulla da fare, quindi, per l'eventuale scambio con Mauro Icardi di cui si era vociferato nelle scorse settimane.

Dybala piace di nuovo al Barcellona

Il Barcellona si starebbe nuovamente interessando a Paulo Dybala. L'argentino non sarebbe ancora riuscito a trovare l'accordo con la Juventus per il rinnovo del contratto in scadenza nel giugno del 2022.

Il Barça, alla ricerca dell'erede di Messi, avrebbe cominciato ad informarsi sulla situazione de La Joya, il cui profilo piace già da qualche anno ai dirigenti catalani. Al momento, però, si sarebbe trattato soltanto di sondaggi e non sarebbe giunta alcuna offerta.

Juventus e Barcellona in questi giorni starebbero discutendo di un eventuale ritorno di Miralem Pjanic alla Continassa.

Il bosniaco non è mai entrato appieno nel progetto tattico di Ronald Koeman, e potrebbe cambiare aria con la formula del prestito biennale.

Ovviamente, quelle su CR7 e Dybala sono al momento indiscrezioni e suggestioni di mercato, anche perché appare alquanto improbabile che la Juventus possa liberarsi nel giro di poche settimane di entrambi gli attaccanti.

Milenkovic potrebbe sostituire Merih Demiral

I dirigenti bianconeri sono al lavoro per migliorare anche il reparto difensivo. Dopo l'addio di Merih Demiral, trasferitosi all'Atalanta, si starebbero intensificando i contatti per Nikola Milenkovic della Fiorentina, seguito anche da alcuni club della Premier League come West Ham e Tottenham.

Il serbo ha il contratto in scadenza nel giugno del 2022 e potrebbe liberarsi per circa 15 milioni di euro. Nell'affare, inoltre, potrebbe rientrare anche il cartellino di Daniele Rugani, il quale allo stesso tempo piace anche alla Lazio di Maurizio Sarri.

Aaron Ramsey sarebbe seguito dal Milan di Pioli che potrebbe mettere sul piatto circa 8 milioni di euro per concludere l'affare.

Il gallese, però, è sotto osservazione, perché Massimiliano Allegri lo sta testando come playmaker davanti alla difesa in attesa di capire se a Torino arriverà o meno Manuel Locatelli del Sassuolo. L'ex Milan avrebbe una valutazione di circa 40 milioni di euro.