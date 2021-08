Il Calciomercato di Serie B entra nel vivo con tante novità e tantissime voci che a volte si chiudono in modo positivo, altre meno.

In questo momento, la squadra dei sogni della Serie B ha un particolare: tra le 20 squadre, sono solo 4 le squadre che hanno calciatori in grado di rientrare nella squadra con i valori di mercato più alti. La statistica è ripresa dal sito Transfermarkt, esperto in quotazioni di calciomercato.

Il Parma domina: tanti calciatori nella squadra dei sogni di Serie B

Ipotizzando un classico 4-4-2, sono ben 7 su 11 i calciatori del Parma inseriti nella squadra.

Si tratta dei difensori Valenti e Busi, dei centrocampisti Hihaila, Vazquez, Man e Grassi e dell'attaccante Cornelius. Insomma, è del Parma più di metà della squadra dei sogni della serie B. Non è un caso che il Parma sia la squadra con il valore di mercato più alto dell'intero campionato di Serie B.

Anche Simy nella squadra dei sogni della Serie B

Tra gli altri quattro calciatori della squadra, spicca Simy del Crotone, che però resterà in questa categoria per poco tempo, visto che ci sono tante offerte per lui, tra cui quella della Salernitana che cerca un attaccante di livello per puntare alla salvezza in Serie A.

In difesa, Carlos Augusto e Cistana, oltre ai due già nominati del Parma. Carlos Augusto non ha avuto una stagione brillante lo scorso anno, ma resta comunque con un valore di mercato molto alto (valutato 5,5 milioni dal sito), Cistana del Brescia è il calciatore di spicco della rosa delle rondinelle: 24 anni, già una buona esperienza e sicurezza e cartellino che viene valutato 5 milioni.

Infine, il portiere: è Di Gregorio del Monza. Valore di mercato di 3,5 milioni.

La top 11 per valore di mercato di Serie B (4-4-2): Di Gregorio; Cistana, Carlos Augusto, Valenti, Busi; Hihaila, Vazquez, Man, Grassi; Simy, Cornelius.

Calciomercato: tante trattative pronte a cambiare le statistiche

Le statistiche della squadra dei sogni e della rosa più costosa potrebbero cambiare a breve visto che il calciomercato può stravolgere le rose.

Sicuramente il Pisa potrebbe salire molto tra le squadre con il valore più alto. La squadra toscana, dopo aver acquistato Leverbe, difensore centrale in uscita dal Chievo Verona escluso dalla Serie B , è vicinissima a Cohen, attaccante israeliano che ha già acquistato l'offerta del club di Knaster, ma che per il momento vede bloccato il suo trasferimento dalla società che tiene il suo cartellino la quale non è intenta a cederlo.

Con certi acquisti, il valore di mercato del Pisa (e le sue quotazioni per un campionato di alta Serie B) potrebbe balzare.

Altra squadra che sta puntando a migliorare la propria rosa è la Reggina. Il club di Luca Gallo sta provando a portare a casa un attaccante di assoluto valore. Il primo obiettivo resta Samuel Di Carmine, in uscita dall'Hellas Verona, ma nei giorni scorsi si è paventata anche l'ipotesi di portare nella squadra calabrese un attaccante di grande valore come La Mantia. Alternativa: Falcinelli e Galabinov. Per quest'ultimo, sono tante le offerte dalla Serie B.