Il Calciomercato della Lazio entra nel vivo. Dopo aver chiuso nel migliore dei modi questa prima parte di stagione con due vittorie in campionato e il primato in classifica, la società biancoceleste lavora per puntellare l'organico a disposizione di Maurizio Sarri, così da avere una rosa competitiva in ogni competizione.

Dopo l'arrivo di Toma Basic, che ha completato la mediana, la società di Lotito lavora all'acquisto dell'esterno offensivo, fondamentale tassello nello scacchiere tattico dell'ex tecnico di Napoli e Juventus.

Viste le difficoltà nell'arrivare a Filip Kostic dell'Eintrach di Francoforte, i biancocelesti stanno virando su Mattia Zaccagni, eclettico trequartista del Verona che nella passata stagione ha offerto ottime prestazioni sotto la guida di Juric e che in questo primo scorcio di Serie A, si è già messo in luce siglando due reti contro il Sassuolo.

Secondo le ultime indiscrezioni, se dovesse svanire la trattativa per Kostic, la Lazio virerebbe sul veronese, praticamente bloccato già per una cifra complessiva di 10 milioni.

Lazio, show contro lo Spezia

La squadra di Maurizio Sarri intanto sta incantando la platea con prestazioni importanti, non ultima quella contro lo Spezia che può esser definita quasi un inno al "sarrismo".

Dopo l'iniziale vantaggio della formazione di Thiago Motta siglato da Verde, l'armata biancoceleste ha impresso il proprio ritmo alla partita, pareggiando subito la contesa con il capitano Ciro Immobile, autentico trascinatore con tre reti (e un rigore sbagliato).

Prova da incorniciare anche di Luis Alberto, autore di tre assist e un gol e di Felipe Anderson, autore di un'ottima prestazione, condita dalla rete che ha aperto il secondo tempo.

La Lazio insomma si candida a un ruolo da protagonista in questo campionato.

Immobile-Luis Alberto, una coppia che fa sognare

Nella sfida di ieri, sono stati due i grandi protagonisti del match dell'Olimpico: Ciro Immobile e Luis Alberto.

Il bomber napoletano dopo un Europeo vincente ma anche con qualche critica, è subito ripartito a suon di gol con quattro reti nelle prime due partite, rimarcando il suo ruolo di top bomber del campionato italiano.

Trascinatore, uomo squadra e capitano: tutte caratteristiche che fanno di lui il simbolo della Lazio.

Accanto a lui spicca Luis Alberto. Lo spagnolo dopo un pre-campionato difficile, a causa vari acciacchi, ieri ha fornito una prestazione scintillante con tre assist e un gol. Non solo, ha disputato un'ottima prova anche in fase di non possesso, come ha sottolineato lo stesso Sarri.