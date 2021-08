La Juventus, in questi ultimi giorni di mercato, cercherà di mettere a segno qualche altro acquisto. Infatti, la partita contro l'Empoli ha mostrato diverse lacune che vanno colmate. Il vuoto lasciato da Cristiano Ronaldo si è fatto sentire visto che mancano i suoi gol. L'acquisto di Moise Kean potrebbe dare una mano a Massimiliano Allegri ma potrebbe non bastare per questo motivo, la dirigenza bianconera potrebbe tentare un nuovo assalto a Mauro Icardi. Federico Cherubini avrebbe pure un piano b e sarebbe Giacomo Raspadori. Dunque, queste ultime ore di mercato, potrebbero essere frenetiche e i tifosi della Juventus sperano di poter avere qualche buona notizia.

Si cercherebbe anche un centrocampista

La Juventus, nella sfida contro l'Empoli, è apparsa piuttosto in difficoltà. La squadra ha perso e ha palesato diversi difetti. Il centrocampo e l'attacco sono i reparti che più hanno risentito e adesso urge un intervento per provare a mettere una pezza. Per questo motivo, la dirigenza della Juventus potrebbe cercare di arrivare anche ad un centrocampista. I nomi al vaglio per la linea mediana sarebbero quelli di Alex Witsel e Miralem Pjanic. Quest'ultimo starebbe aspettando una chiamata della Juventus da diversi mesi. Inoltre, il Barcellona potrebbe liberarlo a condizioni agevoli. Adesso, toccherà alla società decidere come intervenire sul mercato. Al momento, l'unica certezza è che Moise Kean è arrivato a Torino per svolgere le visite mediche.

Adesso, però, Massimiliano Allegri non avrà modo di lavorare con i suoi giocatori perché la maggior parte di loro deve rispondere alle chiamate delle rispettive nazionali. Alla ripresa, la Juventus sarà attesa da una sfida piuttosto delicata visto che giocherà contro il Napoli.

Si aspettano novità dal mercato

Massimiliano Allegri, al termine della gara contro l'Empoli, ha analizzato la sconfitta e ha parlato anche di mercato.

Il tecnico livornese ha sottolineato che del mercato se ne occupa la società. Dunque, adesso si aspetta di capire se per la Juventus si potranno aprire nuovi scenari. Nel frattempo, però, la squadra fa autocritica e in particolare ci ha pensato Leonardo Bonucci a mettere le cose in chiaro: "La Juve non è quella di ieri. Ora lavorare e fare fatti".

Dunque, adesso la suqadra dovrà ricompattarsi e lavorare perché l'avvio di campionato non è stato certo dei migliori. Alla ripresa servirà maggiore impegno anche perché si giocherà ogni tre giorni e il tempo per lavorare non sarà molto. La speranza, però, è che la società riesca a regalare ad Allegri qualche pedina in più per accrescere la qualità della rosa che al momento ha delle lacune.