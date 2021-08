Il Milan debutta a San Siro per la stagione 2021/2022. I rossoneri si troveranno a sfidare il Cagliari che fu l'ultimo avversario della scorsa stagione. Fu un pareggio che mise in difficoltà il Milan costretto a vincere a Bergamo per guadagnarsi l'accesso alla Champions League. Allora San Siro era vuoto. Oggi invece il pubblico tornerà a sostenere i propri beniamini. Per la prima volta San Siro torna a tingersi di rossonero e Pioli in conferenza stampa del pre partita ha proprio chiesto la spinta dei suoi tifosi che nonostante l'assenza dallo stadio hanno sempre mostrato il proprio affetto.

Entrambe le squadre sono coinvolte dalle ultime ore di calcio mercato, ma la partita è già importante per entrambe le compagini. A San Siro con ogni probabilità tra gli spettatori ci sara Timoue Bakayoko che ha sostenuto le visite mediche e domani comincerà la sua nuova avventura con il Milan. Il Milan è reduce dalla vittoria con la Sampdoria. Un lampo di Brahim Diaz e tre punti in cascina. La formazione iniziale dei rossoneri dovrebbe essere la stessa di lunedì a Genova con Krunic e Tonali a centrocampo. Rebic partirà dalla panchina, ma con ogni probabilità sia lui che Bennacer scenderanno in campo a partita iniziata. Tra i nuovi sarà assente Pellegri, mentre Maignan e Giroud guideranno i vertici degli undici in campo.

Ancora non convocato Andrea Conti che interessa a molte squadre tra cui gli avversari odierni del cagliari.

Il Cagliari arriva a San Siro dopo aver salutato Giovanni Simeone ed in attesa di un nuovo attaccante, si parla di Scamacca, l'attacco dovrebbe essere guidato da Pavoletti.

Semplici e i suoi uomini sono reduci da un pareggio in rimonta che ha dato fiducia e morale alla squadra sarda. Il 2-2 casalingo contro lo spezia ha dato una conferma a Mister Semplici: la leadership di Joao Pedro in un gruppo da far crescere. La squadra probabilmente è ancora incompleta, ma con un buon potenziale. Cragno non ce la fa e la porta sarà affidata a Radunovic.

Nonostante sia sul piede di partenza, Diego Farias andrà in panchina.

Milan: i giocatori convocati da Pioli per la prima a San Siro

Portieri - Maignan, Plizzari, Tatarusanu.

Difensori - Ballo-Toure, Calabria, Florenzi, Gabbia, Hernandez, Kalulu, Kjaer, Romagnoli, Tomori.

Centrocampisti - Bennacer, Castillejo, Díaz, Krunic, Saelemaekers, Tonali.

Attaccanti - Giroud, Leao, Maldini, Rebic.

Cagliari: i giocatori a disposizione di Mister Semplici per la gara col Milan

Portieri: Radunovic, Aresti, Fusco

Difensori: Altare, Carboni, Ceppitelli, Dalbert, Godin, Lykogiannis, Walukiewicz, Zappa

Centrocampisti: Deiola, Grassi, Marin, Nandez, Oliva, Pereiro, Strootman

Attaccanti: Ceter, Farias, Joao Pedro, Pavoletti

Milan - Cagliari le quote e il pronostico

Il Milan vanta i favori del pronostico.

La vittoria dei rossoneri viene pagata appena 1,50 la posta giocata. Se il risultato fosse un pareggio come l'ultima volta, la quota sale a 4,50. La vittoria del Cagliari invece viene pagata 7 volte la puntata. Entrambe le squadre a segno (GOL) viene pagato 1,60 mentre la quota con una sola o nessuna squadra a segno (NOGOL) viene pagata 1,95. Sulle quote over c'è un po' di discordia tra i bookmakers, la più interessante è l'OVER 2,5 data a 1,65. Il primo gol di Giroud in maglia rossonera è dato a 2,25 ed è il giocatore con la quota più bassa. In seconda posizione ci sono Rebic e Brahim Diaz a 3. Tra i giocatori del Cagliari è Joao Pedro con 3,75 con la quota più bassa seguito da Pavoletti a 4,50.

Interessante la quota che riguarda il primo cartellino giallo. Secondo i bookmakers l'arbitro Serra estrarrà il primo cartellino giallo o a Strootman o a Nandez entrambi con una quota di 6,75.