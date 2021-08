Si chiama Florian Grillitsch e, secondo i rumors che arrivano dalla Germania, sarebbe un obiettivo del calciomercato del Milan forse già per questa sessione estiva di trattative.

Non è un mistero che i rossoneri stiano cercando rinforzi a centrocampo: Bennacer e Kessié sono le colonne della mediana, Tonali il giovane a cui si chiede il salto di qualità, ma non bastano. Pobega e Krunic potrebbero partire e, se Adli pare il più vicino, non è da escludere che si possa cercare anche un uomo con caratteristiche diverse dal francese.

Florian Grillitsch, nome nuovo per il calciomercato del Milan

Adli è un centrocampista centrale con piedi buoni e ottima visione di gioco che lo proiettano spesso in fase offensiva, Florian Grillitsch invece è un "gigante" di 187 centimetri che si schiera davanti alla difesa: è lì che gioca nell’Hoffenheim, suo attuale club e anche nella Nazionale austriaca.

Ha 26 anni e un fisico imponente, sa dettare i tempi di gioco e nella sua carriera è stato impiegato anche come centrale difensivo. Insomma un jolly che potrebbe fare comodo a Stefano Pioli.

Paolo Maldini e Daniele Massara lo avrebbero messo nel mirino non solo per le sue caratteristiche tecniche. Il centrocampista austriaco infatti ha il contratto in scadenza nel 2022 con il suo attuale club e nulla si sarebbe ancora mosso per il rinnovo.

Una bella occasione, perché la valutazione del cartellino, attualmente sopra i 10 milioni, potrebbe abbassarsi e non di poco. Senza rinnovo Grillitsch potrebbe lasciare la squadra a parametro zero la prossima estate.

Le altre mosse del mercato rossonero

Nel frattempo arrivano aggiornamenti importanti anche per le altre mosse del calciomercato del Milan.

Alessandro Florenzi della Roma sarebbe pronto a vestirsi di rossonero, al momento le società stanno studiano la formula, possibile che alla fine la trattativa con la Roma si concluda con il prestito con diritto di riscatto. Sul fronte trequartista i due nomi caldi sono quelli di Josip Ilicic, per cui l’Atalanta continuerebbe a chiedere 8 milioni, troppi per il Diavolo, e di Ziyech, che però ieri si è infortunato durante la Supercoppa Europea e potrebbe rimanere fuori a lungo.

Ancelotti avrebbe invece chiuso le porte all’addio di Isco al Real Madrid.

In uscita invece sembra essere sempre più vicino l’addio di Castillejo che dovrebbe finire al Getafe, in Spagna. Valigie pronte anche per Pobega, poco adatto agli schemi di Pioli, e corteggiato da Cagliari e Sampdoria. I sardi sarebbero in vantaggio nella corsa, dopo un incontro degli scorsi giorni tra i dirigenti delle due società che sarebbe stato molto positivo.