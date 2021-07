Il Milan ha iniziato la nuova stagione con il raduno a Milanello l'8 luglio, ma la rosa in questo momento non è ancora completata. La partenza di Hakan Calhanoglu, infatti, ha lasciato un vuoto che ancora deve essere colmato, a differenza di quanto fatto con l'addio di Donnarumma che è stato sostituito da Mike Maignan. La dirigenza rossonera, però, dovrà occuparsi anche di sostituire il terzino destro Diogo Dalot, il quale per adesso ha fatto ritorno al Manchester United, club proprietario del cartellino. Gli addii, però, potrebbero non essere finiti in quanto il Paris Saint Germain vorrebbe acquistare il terzino sinistro rossonero, Theo Hernandez.

Calciomercato Milan, i rossoneri fanno muro per Theo Hernandez

Il Paris Saint-Germain non avrebbe rinunciato all'idea di ingaggiare Theo Hernandez dal Milan quest'estate, ma il prezzo richiesto è molto alto. Dopo gli acquisti ufficiali di Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos, Achraf Hakimi e l'imminente arrivo di Gianluigi Donnarumma, il PSG sembra determinato a continuare a rinforzare la propria rosa, con i transalpini che sono alla ricerca del titolo di Ligue 1 e hanno anche l'obiettivo di vincere la Champions League. Secondo quanto riportato da un'emittente televisiva italiana, il club francese starebbe pensando seriamente a Theo Hernandez dopo la cessione di Mitchel Bakker al Bayer Leverkusen, il che significa che Leonardo è alla ricerca di un altro giocatore in quella posizione e il nome del terzino milanista è tornato in auge.

L'emittente sottolinea anche come i rossoneri potrebbero dare il via libera alla cessione, ma servirà un'offerta mostruosa da 80 milioni di euro per convincere Paolo Maldini e Frederic Massara ad aprire anche solo la trattativa.

Calciomercato Milan, sarebbe vicino l'acquisto di Fode Ballo-Toure

Per un terzino che potrebbe salutare i rossoneri, ce ne sarebbe un altro che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, in quanto le trattative sembrano procedere nel verso giusto.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

I rossoneri, infatti, stanno cercando di acquistare Fode Ballo-Toure dall'AS Monaco, al fine di dare maggiore profondità alla rosa di Pioli. Il Milan ha offerto al Monaco quattro milioni di euro per il difensore, ma il club monegasco sta spingendo affinché i rossoneri possano aumentare l'offerta. Il giornalista Daniele Longo riferisce che cinque milioni di euro sono la cifra magica per sbloccare l'affare e fa notare che mancano solo piccoli dettagli per completare il trasferimento, in quanto il Monaco si è impegnato con il giocatore per consentirgli di passare al Milan.

⌛️🇫🇷 #Milan sempre più vicino a Ballo-Toure. Il #Monaco è sceso a 5 milioni di euro, ultimi dettagli su formula ( accordo con il giocatore)



👌🏻 Dettaglio: il club francese ha promesso al ragazzo di lasciarlo partire verso il 🔴⚫️ @cmdotcom — Daniele Longo (@86_longo) July 13, 2021

Anche secondo un'importante emittente sportiva l'affare sarebbe vicino alla conclusione, con l'allenatore Stefano Pioli che potrebbe presto avere un altro terzino a disposizione.