Da circa due mesi la Juventus sta trattando con il Sassuolo per arrivare a Manuel Locatelli. Le parti si sono già incontrate più volte, ma fino ad ora non si è arrivati alla fumata bianca. Il 13 agosto potrebbe essere una giornata chiave per questa trattativa.

Infatti la dirigenza del Sassuolo sarà a Torino per parlare con Federico Cherubini. Durante il summit, la delegazione bianconera dovrebbe essere rappresentata anche dal vicepresidente Pavel Nedved e dall'amministratore delegato Maurizio Arrivabene. Proprio la presenza dell'ad juventino lascia intendere che si possa arrivare ad un buon esito dell'affare Locatelli.

La Juventus, inoltre, sembra intenzionata ad aumentare la sua offerta, e questa potrebbe essere la svolta decisiva.

Incontro da dentro o fuori

Venerdì 13 agosto con molta probabilità si capirà quale sarà il futuro di Manuel Locatelli. Infatti, Juventus e Sassuolo si ritroveranno a Torino per trovare un accordo definitivo. Le parti sperano di raggiungere un'intesa positiva e ci sarebbe fiducia sul buon esito della trattativa.

La Juventus fino ad ora ha proposto un prestito con diritto di riscatto, offrendo complessivamente 25 milioni. Adesso, però, i bianconeri starebbero pensando di proporre circa 30 milioni, avvicinandosi così alla richiesta del club neroverde che ha fissato il prezzo del cartellino del centrocampista classe '98 a 35 milioni.

Dunque, il 13 agosto sarà quasi certamente il giorno della verità, e Locatelli spera di poter vestire la maglia della Juventus. Infatti, la volontà del ragazzo è quella di approdare alla corte di Allegri.

Resta in piedi la pista Pjanic

La Juventus, in attesa di sapere se riuscirà a chiudere l'affare Locatelli, tiene vive anche altre piste di mercato.

Una di queste è Miralem Pjanic. Il bosniaco ha ancora qualche speranza di tornare a Torino, soprattutto in caso di fumata nera con il Sassuolo.

Ma non è da escludere che possa comunque rientrare alla Juventus. Infatti, in caso di partenza di Aaron Ramsey, la Juventus potrebbe accogliere nuovamente Pjanic. Al momento, però, non ci sarebbero offerte per il gallese.

La Juventus pensa anche al campo

La Juventus, in questi giorni, non è solo al lavoro sul fronte mercato. Infatti Massimiliano Allegri prosegue la preparazione alla Continassa. Il tecnico livornese sta facendo svolgere sedute intense ai suoi ragazzi con doppie sessioni di allenamento.

La squadra bianconera si sta preparando in vista dell'amichevole del 14 agosto contro l'Atalanta. Per questa gara Allegri ritroverà Paulo Dybala che sarebbe pronto a giocare uno spezzone di partita. Per il numero 10 juventino sarà la prima sfida di questa pre-season.

Contro l'Atalanta, oltre a Dybala, si rivedranno anche Cristiano Ronaldo e tutti gli altri nazionali. L'obiettivo di Allegri è quello di mettere minuti nelle gambe dei suoi giocatori.