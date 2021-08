Il pareggio della Juventus per 2-2 contro l'Udinese rimane uno degli argomenti più trattati dai principali giornali sportivi. Sorprende soprattutto il modo in cui è maturato il risultato, con gli uomini di Allegri passati in vantaggio per 2-0 che si sono fatti rimontare nel secondo tempo anche per demeriti evidenti di Szczęsny. Il portiere ha prima causato il fallo da rigore per l'Udinese, poi ha involontariamente servito l'assist ai calciatori dell'Udinese, con Deulofeu che ha pareggiato.

Tante le critiche al portiere ma non sono mancate frecciatine a Massimiliano Allegri, non solo da parte dei tifosi, ma anche da alcuni addetti ai lavori.

Il giornalista sportivo Fabio Caressa a Sky Sport ha sottolineato come alcune scelte di formazione del tecnico toscano siano state sbagliate. Secondo Caressa, la decisione di schierare la retroguardia a tre con Danilo davanti alla difesa è stata fin troppo conservativa e non ha pagato per il risultato finale. Il giornalista ha poi aggiunto: "La Juventus doveva giocare affidandosi alla qualità, forse se n'è accorto anche Max che ha scelto di inserire giocatori di qualità durante la partita".

Caressa sull'atteggiamento difensivo della Juventus di Allegri

"Stavolta secondo me Allegri non ha capito come stava andando la partita. Lui forse ha pagato il fatto di essere stato fermo due anni, ma non è più quel calcio lì, non basta più quel tipo di difesa a tre con Danilo mediano".

Queste le dichiarazioni di Fabio Caressa in riferimento al match pareggiato dalla Juventus contro l'Udinese nella prima giornata di campionato. Un risultato inaspettato anche in considerazione del fatto che gli uomini di Allegri avevano chiuso il primo tempo sul 2-0 grazie ai gol di Dybala e Cuadrado. La decisione di tener fuori all'inizio giocatori di qualità come Cristiano Ronaldo, Locatelli e Chiesa secondo il giornalista sportivo non ha pagato.

Non è un caso che poi il tecnico toscano li abbia inseriti tutti nel secondo tempo per cercare di vincere il match dopo il pareggio di Deulofeu.

Le prossime partite della Juventus

La Juventus proverà a riscattarsi già dal match della seconda giornata di campionato contro l'Empoli in programma sabato 28 agosto all'Allianz Stadium di Torino.

Probabilmente sarà confermata gran parte della formazione che ha giocato contro l'Udinese, con l'unica novità che potrebbe essere rappresentata dall'inserimento di Cristiano Ronaldo titolare nel settore avanzato. In tal caso il portoghese dovrebbe giocare insieme a Alvaro Morata e a Paulo Dybala. Proprio l'argentino è stato uno dei migliori in campo contro l'Udinese, avendo segnato un gol e fornito un assist decisivo a Cuadrado per il 2-0.