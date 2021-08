In casa Juventus continua a far discutere la decisione di non far partire da titolare Cristiano Ronaldo nella partita contro l'Udinese della prima giornata di Serie A.

Il Calciomercato di questa sessione estiva ormai volge al termine, resta più o meno una settimana alla chiusura delle trattative, eppure in casa Juventus continuano ad esserci voci che parlano di una possibile partenza last minute di Cristiano Ronaldo.

Ronaldo potrebbe lasciare Torino: sono i giorni decisivi

Con l'esclusione di Cristiano Ronaldo dall'undici titolare nel match d'esordio contro l'Udinese si sono riaccese le voci di mercato su un possibile trasferimento dell'attaccante portoghese già questa estate.

La società bianconera, tramite il vice-presidente Pavel Nedved, ha chiarito che la scelta di far partire Ronaldo dalla panchina a Udine riguarda principalmente un fastidio muscolare accusato dal giocatore durante il riscaldamento, mentre diverse indiscrezioni - uscite già domenica sera - affermavano che l'asso portoghese avrebbe chiesto di non giocare per preservarsi in ottica mercato.

L'unica pista eventualmente possibile per vedere Ronaldo lasciare Torino entro agosto sarebbe il Psg, il tutto potrebbe accadere in un intreccio di mercato che indirettamente avrebbe a che fare anche col Real Madrid.

Il Real Madrid vuole Mbappé, ipotesi Ronaldo a Parigi

Il quotidiano spagnolo AS infatti continua a insistere sulla volontà del Real Madrid di voler puntare sul giovane attaccante del Paris Saint-Germain e della Nazionale francese Kylian Mbappé.

Il club spagnolo sarebbe pronto a un'offerta che si aggirerebbe fra i 130 e i 170 milioni di euro al Paris Saint Germain: i galacticos vorrebbero tentare l'assalto al transalpino negli ultimi giorni di mercato per mettere pressione alla società parigina.

Se il Real Madrid riuscisse effettivamente ad acquistare Mbappé, allora il Paris Saint Germain - per rimpiazzarlo - si potrebbe dirigere sull'attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo, che a quel punto potrebbe lasciare Torino.

Le possibili alternative a Cristiano Ronaldo

La Juventus in caso di partenza di Ronaldo avrebbe individuato alcuni possibili giocatori che potrebbero rimpiazzarlo: Gabriel Jesus, brasiliano classe '97 del Manchester City oppure Anthony Martial, francese classe '95 del Manchester United. Circola anche il nome di Mauro Icardi del Paris Saint-Germain, che quest'anno rischia di avere ancora meno spazio a Parigi.

Non è chiaro se ci siano davvero i tempi (e le volontà) per far incastrare tutte queste caselle di calciomercato. Comunque sia, quelli che separano alla fine di agosto, saranno i giorni decisivi sia in un senso che in un altro.