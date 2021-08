L'uomo simbolo dell'Inter che è tornata sul tetto d'Italia dopo undici anni è sicuramente Romelu Lukaku. Il centravanti belga è cresciuto esponenzialmente in questi due anni in nerazzurro e adesso è un vero leader, pronto a prendersi sulle proprie spalle la squadra nerazzurra, nonostante la partenza di un elemento importante come Achraf Hakimi, ceduto al Paris Saint Germain per 71 milioni di euro, bonus compresi. Anche sull'attaccante ci sono stati rumors di mercato in queste settimane, in particolar modo con l'interesse del Chelsea, ma il giocatore sarebbe pronto a restare a Milano.

Lukaku dice no al Chelsea

Il Chelsea è in cerca di un centravanti da regalare al proprio tecnico, Tomas Tuchel, dopo la conquista della Champions League, per provare a dare l'assalto alla Premier League il prossimo anno. Per questo motivo i Blues avrebbero messo gli occhi su Romelu Lukaku, visto che Erling Haaland è stato dichiarato incedibile dal Borussia Dortmund, che ha già ceduto Jadon Sancho al Manchester United.

Gli inglesi hanno bussato alle porte dell'Inter, che dal proprio canto non vorrebbe privarsi del proprio centravanti. Il classe 1993, d'altronde, è stato il grande protagonista nella vittoria dello scudetto dello scorso anno, avendo messo a segno ventiquattro reti e collezionato 11 assist in campionato, a fronte dei quattro gol realizzati in quattro partite di Champions League.

Numeri che dimostrano la crescita anche in ambito europeo dell'attaccante nerazzurro. Stando a quanto riportato dal The Athletic, il Chelsea, nonostante il club meneghino abbia manifestato la volontà di non privarsi di Big Rom, starebbe insistendo. Proprio per questo sarebbe sceso in campo lo stesso Lukaku, che avrebbe detto no al ritorno a Londra nonostante gli inglesi fossero a mettere sul piatto un ingaggio superiore anche agli oltre otto milioni di euro netti percepiti in nerazzurro.

Le cifre

Il Chelsea si è detto disposto a mettere sul piatto una cifra monstre, offrendo all'Inter 130 milioni di euro per il cartellino di Romelu Lukaku. Un prezzo che permetterebbe ai nerazzurri di realizzare anche una plusvalenza notevole, avendolo acquistato per 75 milioni di euro dal Manchester United nell'estate del 2019, su forte pressing di Antonio Conte.

Nonostante ciò, però, i nerazzurri sarebbero pronti ad alzare le barricate, insieme a Big Rom, che avrebbe già detto no ai Blues, rispedendo al mittente ogni tipo di interesse. Una volontà fondamentale per il futuro del belga a Milano, a differenza di quanto potrebbe succedere con Lautaro Martinez, che piace sempre molto in Spagna e che potrebbe essere ceduto dinanzi ad una proposta di almeno 80 milioni di euro.