No all'Arsenal, sì alle big della Spagna. Sarebbe questo il pensiero di Lautaro Martinez, il cui futuro all'Inter ad oggi sembra tutt'altro che definito. L'attaccante argentino ha un contratto in essere con i nerazzurri fino a giugno del 2023 e, nonostante le buone intenzioni delle parti in causa di trovare un accordo, al momento sembra che i discorsi per il rinnovo non stiano procedendo spediti. In mancanza di un'intesa, non si esclude a priori una partenza del "Toro" verso altri lidi.

L'Inter, infatti, se non dovesse riuscire a rinnovare con il bomber sudamericano, per esigenze di bilancio potrebbe decidere di provare a cederlo già in questa sessione estiva del mercato.

Inoltre potrebbe essere controproducente attendere un altro anno per venderlo, perché nel 2022, con il contratto in scadenza alla fine della stagione seguente, il valore del calciatore rischierebbe di calare, impedendo al club nerazzurro di incassare quanto invece potrebbe fare in queste settimane.

L'Arsenal avrebbe fatto un sondaggio per Lautaro Martinez, dicendosi disponibile ad acquistarlo per 70 milioni di sterline. Il vincitore della Copa America però avrebbe stroncato sul nascere le velleità dei Gunners, facendo sapere innanzitutto di voler restare all'Inter. Tuttavia, se proprio dovesse andar via per le difficoltà finanziarie del club milanese, la sua destinazione gradita sarebbe la Liga spagnola e i top-club quali Atletico Madrid, Barcellona e Real Madrid.

Inter: Correa in caso di addio a Lautaro Martinez

La Premier League non sarebbe nei sogni di Lautaro Martinez, soprattutto se si tratta di squadre (come l'Arsenal) che non disputeranno la prossima Champions League. La ferrea volontà del centravanti argentino, sa da un lato conferma il suo attaccamento all'Inter, dall'altro restringe un po' il raggio d'azione dei dirigenti nerazzurri se dovessero ritrovarsi a cercare degli acquirenti per venderlo, poiché dovrebbero guardare solo alle grandi del campionato spagnolo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La situazione, dunque, al momento sarebbe la seguente: priorità ai colloqui per cercare di prolungare il contratto in scadenza nel giugno del 2023 e, in caso di permanenza della situazione di stallo, tentativo di cessione del "Toro" in Spagna con precedenza per Real Madrid, Barcellona e Atletico Madrid.

Siccome ci sarebbe il rischio di perdere Lautaro in questa finestra estiva del Calciomercato, in casa Inter si starebbero guardando intorno per individuare l'eventuale sostituto.

In questo momento nelle strategie di Beppe Marotta ci sarebbe Joaquin Correa davanti a tutti. L'attaccante argentino (connazionale di Martinez e segnalato in uscita dalla Lazio) sarebbe gradito all'allenatore Simone Inzaghi che lo ha avuto con sé ai tempi della comune esperienza laziale.