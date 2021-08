L'Inter starebbe ormai per definire la cessione di Romelu Lukaku al Chelsea per 115 milioni di euro senza bonus o contropartite tecniche. Una volta ufficializzata la partenza del belga, i nerazzurri si metteranno alla ricerca di un attaccante che possa raccogliere la sua eredità, mettendolo a disposizione di Simone Inzaghi prima dell'esordio in campionato, fissato per il 21 agosto a San Siro alle 18:30 contro il Genoa.

Il nome caldo, in questo senso, sarebbe quello di Duvan Zapata. Il club milanese avrebbe trovato l'accordo sia con l'entourage dell'attaccante colombiano, sia con l'Atalanta.

Zapata sarebbe ad un passo dall'Inter

Il nuovo rinforzo dell'Inter in attacco potrebbe essere Duvan Zapata. Il centravanti colombiano sembra essere il prescelto dalla società nerazzurra per sostituire Romelu Lukaku. Una scelta legata anche alle caratteristiche dei due giocatori che sono abbastanza simili dal punto di vista fisico anche se, ovviamente, con uno status non paragonabile tra loro.

Secondo l'esperto di mercato Alfredo Pedullà, il club meneghino avrebbe già l'accordo con l'entourage del giocatore e avrebbe trovato anche un'intesa di massima con l'Atalanta. Sarebbe stato decisivo l'ok arrivato dal tecnico della Dea, Gian Piero Gasperini, alla sua cessione, con i bergamaschi che avrebbero individuato in uno tra Andrea Belotti e Abraham il potenziale sostituto.

Il giornalista non si è soffermato sulle cifre dell'operazione Zapata, ma sembra che il bomber colombiano possa percepire tra i 3 e i 4 milioni di euro a stagione, mentre bisognerà vedere quanto verrà investito per il suo cartellino. Sul piatto potrebbero essere messi 30 milioni di euro più bonus, ma non è escluso l'inserimento di una contropartita tecnica tra Sensi, Vecino e Gagliardini, visto che l'Inter per il centrocampo dovrebbe acquistare Nahitan Nandez.

Non solo Zapata: anche Dzeko nel mirino

Duvan Zapata non dovrebbe essere l'unico rinforzo dell'Inter in attacco dopo l'eventuale partenza di Romelu Lukaku. I nerazzurri sono alla ricerca di un'altra pedina per il reparto avanzato, e nelle ultime ore si sarebbe raffreddata la pista che porterebbe a Joaquin Correa, con la Lazio che chiederebbe almeno 30 milioni di euro per il suo cartellino.

L'idea di Marotta sarebbe quella di andare su un affare low cost, in prestito o a costo zero, e per questo motivo nel mirino sarebbe finito Edin Dzeko. La Roma potrebbe anche svincolare il centravanti bosniaco per liberarsi del pesante ingaggio da oltre 7 milioni di euro a stagione, con un contratto in scadenza nel giugno del 2022.

L'Inter, dal suo canto, metterebbe sul piatto un biennale da 4 milioni di euro a stagione più bonus, arrivando a sfiorare i 5 milioni di euro all'anno.