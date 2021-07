Il Napoli per ora ha fatto poco o nulla sul mercato visto che vorrebbe prima sfoltire la rosa a disposizione del nuovo allenatore, Luciano Spalletti. Negli ultimi giorni, però, potrebbe essere sorta una necessità, cioè quella di rinforzare il centrocampo, soprattutto dopo il grave infortunio subito da Diego Demme al ginocchio nel corso dell'amichevole giocata contro la Pro Vercelli. Il giocatore rischia di restare fuori per un periodo tra i due e i tre mesi e per questo motivo il club avrebbe già sondato qualche pista. Una di queste porterebbe ad un vecchio obiettivo, Matìas Vecino, che è tornato a pieno regime dopo un'annata travagliata.

Il Napoli sarebbe tornato su Vecino

In casa Napoli c'è la necessità di rinforzare il centrocampo. Gli azzurri hanno perso Bakayoko, tornato al Chelsea dopo il prestito, e Diego Demme, infortunatosi qualche giorno fa. Inoltre, devono fare i conti anche con la possibile partenza di Fabian Ruiz.

Per questo motivo il club partenopeo sarebbe tornato su Matìas Vecino, che era stato seguito già l'anno scorso. L'affare, però, saltò visto che l'Inter non volle saperne di lasciarlo andare con la formula del prestito secco o, al massimo con diritto di riscatto, nonostante avesse subito un intervento al ginocchio che gli ha permesso di tornare in campo soltanto a marzo. Ora il giocatore sembra aver superato definitivamente i problemi fisici, avendo giocato le ultime partite di campionato con i nerazzurri e le gare di coppa America con la Nazionale uruguaiana.

Il nuovo allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, lo conosce bene avendo premuto per il suo acquisto nell'estate del 2017 quando era sulla panchina nerazzurra, portando il club meneghino a pagare la clausola rescissoria da 24 milioni di euro. Un giocatore che piace molto anche per la sua duttilità, essendo in grado di giocare sia come trequartista che come mediano nel 4-2-3-1, oltre a poter giocare come mezzala nel 4-3-3.

La possibile risposta dell'Inter

Il Napoli avrebbe già avviato i contatti con l'Inter per discutere del futuro di Matìas Vecino. I nerazzurri, almeno per il momento, non vorrebbero privarsi del centrocampista uruguaiano che piace molto a Simone Inzaghi, visto che è perfetto come assaltatore da dietro, bravo negli inserimenti.

Solo una proposta di 10 milioni di euro potrebbe convincere il club meneghino a privarsi del classe 1991, visto che farebbe realizzare una piccola plusvalenza oltre a raccogliere un buon tesoretto. Sembra invece tramontata l'ipotesi che portava ad uno scambio con Andrea Petagna, non rientrando nei piani dell'Inter. Inoltre il Napoli non vuole privarsi del centravanti alla luce delle condizioni fisiche non ottimali di Dries Mertens e del fatto che Victor Osimhen sarà impegnato tra gennaio e febbraio in coppa d'Africa.