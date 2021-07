L'Inter è alla ricerca di rinforzi in attacco e il reparto rischia di subire una vera e propria rivoluzione questa estate. Sul piede di partenza c'è Andrea Pinamonti che potrebbe essere ceduto in prestito, mentre c'è grande incertezza sugli altri attaccanti in rosa. Secondo indiscrezioni di mercato, infatti, il Chelsea è pronto a fare sul serio per Romelu Lukaku. I blues sono pronti a mettere sul piatto 100 milioni di euro, proposta che molto probabilmente sarà rifiutata dal club meneghino ma gli inglesi sono già pronti al rilancio offrendo 130 milioni di euro, cifra difficilmente rifiutabile.

Per questo motivo la società nerazzurra avrebbe cominciato a guardarsi intorno per non farsi trovare impreparata.

L'Inter sarebbe interessata a Zapata

L'Inter sta sondando il terreno per rinforzare l'attacco e non farsi trovare impreparata qualora il Chelsea dovesse arrivare a mettere sul piatto realmente 130 milioni di euro per il cartellino di Romelu Lukaku. Una cifra troppo alta, difficile da rifiutare, che sistemerebbe definitivamente i conti, farebbe realizzare una plusvalenza importante e abbasserebbe il monte stipendi visto che il belga percepisce quasi 8 milioni di euro netti a stagione.

Secondo a rumor di mercato il nome finito nel mirino dei nerazzurri sarebbe quello di Duvan Zapata, colui che si avvicinerebbe maggiormente, almeno per caratteristiche, pur non essendo comparabile a Big Rom.

Il centravanti colombiano era stato accostato all'Inter già due anni fa, proprio quando la trattativa per il belga sembrava complicata a causa delle alte richieste economiche del Manchester United. Anche nell'ultima stagione Zapata ha fatto la differenza con la maglia dell'Atalanta, avendo messo a segno quindici reti e collezionato nove assist in trentasette partite di campionato.

La possibile richiesta dell'Atalanta

Duvan Zapata non è più giovanissimo, essendo un classe 1991, e per questo motivo l'Atalanta non potrà chiedere una cifra molto alta all'Inter. Qualora il club meneghino dovesse affondare il colpo, l'intesa potrebbe arrivare per una cifra intorno ai 50 milioni di euro. Il centravanti colombiano, inoltre, non sarebbe l'unico rinforzo per l'attacco in caso di cessione di Romelu Lukaku al Chelsea per 130 milioni di euro.

Con quel tesoretto, infatti, i nerazzurri affonderebbero il colpo per Giacomo Raspadori, giovane attaccante del Sassuolo. Le due società avevano rimandato i discorsi al prossimo anno, ma i tempi potrebbero essere anticipati qualora Giuseppe Marotta avesse a disposizione il tesoretto necessario per chiudere il suo acquisto. Gli emiliani, infatti, per il suo cartellino chiedono una cifra tra i 20 e i 25 milioni di euro.