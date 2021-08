Un ritorno al passato potrebbe caratterizzare il mercato in entrata del Crotone. Gli squali sarebbero interessati all'attaccante Diego Falcinelli, calciatore del Bologna fresco di rientro in Emilia dopo l'esperienza alla Stella Rossa di Belgrado.

Il centravanti, che difficilmente rimarrà nella rosa di Sinisa Mihajlovic, potrebbe tornare in Serie B. Tra i club interessati ci sarebbero i calabresi che, in caso di cessione di Nwankwo Simy, potrebbero riaccogliere il protagonista della prima storica salvezza in Serie A, quella della stagione 2017-2018 con Davide Nicola in panchina.

Crotone e il ritorno di Falcinelli

Un'operazione non semplice quella che potrebbe portare nuovamente Diego Falcinelli a vestire i colori rossoblù. L'attaccante già in passato era stato accostato agli squali, ma in quella circostanza aveva preferito rientrare nella sua terra d'origine, Perugia. Un torneo difficile quello del 2019-2020, terminato con la retrocessione della squadra umbra in Serie C.

L'avventura alla Stella Rossa dell'ultimo campionato ha risollevato la carriera di Falcinelli che ora, tornato in Italia, si starebbe guardando intorno alla ricerca di una nuova esperienza. Il Crotone rappresenterebbe un ritorno a lungo atteso soprattutto dai tifosi, anche se a contendersi il calciatore ci sarebbero anche altri due club della cadetteria come il Brescia e la Reggina, con gli amaranto che potrebbero però optare per l'acquisto di Samuel Di Carmine dell'Hellas Verona.

Crotone, arriva Bjarnason

A centrocampo i rossoblù sarebbero ormai prossimi alla chiusura di una trattativa "lampo". In Calabria dovrebbe giungere nei prossimi giorni il centrocampista Birkir Bjarnason, calciatore svincolato dopo le due stagioni al Brescia. Su di lui il Crotone effettuerebbe un investimento importante con un contratto biennale, superando la concorrenza della Spal.

Nell'ultimo campionato di Serie B, il calciatore islandese ha collezionato 26 presenze andando a segno per 6 volte e fornendo un contributo importante soprattutto nella seconda parte della stagione del Brescia, sotto la guida del tecnico Pep Clotet.

Le altre operazioni dei rossoblù

In porta sarebbe vicina la firma di Nikita Contini con gli squali.

L'estremo difensore del Napoli andrebbe così a ricoprire il ruolo di titolare nella squadra di Francesco Modesto, sostituendo Alex Cordaz che, dopo sette stagioni, è passato all'Inter.

In difesa potrebbero giungere delle novità su Vasile Mogos, svincolato dal ChievoVerona, e Gabriele Ferrarini in prestito dalla Fiorentina.

In attacco la Salernitana starebbe provando a concludere la trattativa per l'acquisto di Nwankwo Simy, superando la concorrenza di Maiorca, Fiorentina, Udinese e Monza.