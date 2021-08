L'Inter sarebbe sempre più propensa ad accettare l'offerta del Chelsea per Romelu Lukaku. L'affare dovrebbe andare in porto per circa 130 milioni di euro, mentre il centravanti dovrebbe firmare un contratto coi londinesi da 13-15 milioni di euro annui. Fondamentale sarebbe l'apertura del giocatore per la cessione. Al suo posto, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, dovrebbe arrivare all'Inter Duvan Zapata. Per il colombiano, secondo alcune indiscrezioni, ci sarebbe un accordo di massima con l'Atalanta per circa 40 milioni di euro.

Fra gli obiettivi dei dirigenti meneghini ci sarebbe anche l'attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic, che sarebbe quotato circa 60 milioni di euro.

Non si escluderebbe un secondo colpo, che potrebbe prevedere l'arrivo di Joaquin Correa o di Giacomo Raspadori.

La strategia dei nerazzurri ora sarebbe quella di chiudere anche con il Psv Eindhoven per il colpo Denzel Dumfries. Il terzino olandese andrebbe a ricoprire il posto lasciato vacante dalla partenza di Achraf Hakimi.

Sembrerebbe, invece, quasi conclusa la trattativa per l'approdo di Nahitan Nandez alla Pinetina. Il Cagliari avrebbe accettato la proposta per il prestito oneroso con diritto di riscatto. Nell'operazione dovrebbe entrare anche il prestito di Radja Nainggolan, che non rescinderà con l'Inter.

Il Milan ci prova per Ramsey e per Bernardeschi

Il Milan, invece, potrebbe puntare sulle prestazioni di Aaron Ramsey per potenziare il centrocampo.

Il gallese, in uscita dalla Juventus, potrebbe trasferirsi a Milanello per circa 8 milioni di euro. Inoltre, il club lombardo disporrà anche degli sgravi previsti dal Decreto Crescita.

Il club bianconero nel frattempo avrebbe accelerato i contatti con il Sassuolo per il cartellino di Manuel Locatelli. La scorsa settimana, però, il tecnico Massimiliano Allegri aveva utilizzato parole positive per Ramsey, che era stato provato nel ruolo anomalo di playmaker, dimostrando una certa affidabilità.

In casa Juve si parla anche di un possibile arrivo in prestito biennale di Miralem Pjanic.

Milan e Juventus potrebbero anche realizzare una nuova operazione che riguarderebbe i cartellini di Alessio Romagnoli e Federico Bernardeschi. Il primo ha il contratto in scadenza nel 2022 e sarebbe in uscita perché non più titolarissimo nelle gerarchie di Stefano Pioli.

Ai bianconeri potrebbe andare anche un conguaglio aggiuntivo di circa 10 milioni di euro.

Romagnoli sarebbe molto utile alla Juventus, che dovrebbe cedere Merih Demiral. Il turco sarebbe molto vicino al trasferimento all'Atalanta dopo l'addio di Christian Romero, che si è trasferito al Tottenham per 50 milioni più bonus.