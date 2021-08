Uno dei perni dell'Inter in questi ultimi anni è stato sicuramente Marcelo Brozovic. Il croato soltanto a gennaio 2018 sembrava ad un passo dalla cessione, ma a bloccare tutto fu l'allora tecnico Luciano Spalletti che riuscì a rilanciarlo in cabina di regia e Epic Brozo ha trasformato i fischi dei propri tifosi in applausi. Le prestazioni offerte negli ultimi mesi, però, non sono passate inosservate e hanno attirato l'attenzione di alcuni top club europei, in particolar modo di Real Madrid e Atletico Madrid.

Real Madrid e Atletico su Brozovic

Il nome di Marcelo Brozovic potrebbe infiammare queste ultime due settimane di Calciomercato.

Il centrocampista croato sta trattando il rinnovo di contratto con l'Inter, ma la fumata bianca ancora non arriva e i nerazzurri rischiano di perderlo a parametro zero tra qualche mese, essendo in scadenza a giugno 2022. Proprio per questo motivo, su di lui avrebbero messo gli occhi i due top club spagnoli, il Real Madrid e l'Atletico Madrid. I Blancos hanno fatto poco sul mercato, perdendo anche Raphael Varane, ceduto al Manchester United, e Sergio Ramos, accasatosi al Paris Saint Germain. L'intenzione sarebbe quella di fare un innesto in mezzo al campo e ora avrebbero anche il tesoretto necessario per fare un tentativo per il croato.

I Colchoneros, al contrario, hanno fatto una campagna acquisti importante, portando in biancorosso un talento come Rodrigo De Paul e all'argentino vogliono affiancare in mezzo al campo Brozovic.

D'altronde, il croato ormai è un talento affermato a livello internazionale e anche nella scorsa stagione ha dato un contributo importante. Il classe 1992, infatti, ha messo a segno due reti e collezionato sei assist in trentatré partite di campionato, a fronte di cinque presenze raccolte in Champions League.

Le cifre in ballo

L'Inter vuole blindare Marcelo Brozovic ma non sarà semplice visto che il croato chiede circa 5,5 milioni di euro a stagione per firmare il rinnovo, a fronte dei 4 milioni di euro percepiti attualmente. Senza la fumata bianca, però, i nerazzurri potrebbero prendere in considerazione una sua cessione. Per convincere il club meneghino a privarsene, inoltre, servirà una proposta importante visto che Real Madrid e Atletico Madrid dovrebbero mettere sul piatto almeno 40 milioni di euro per il suo cartellino.

Difficile pensare all'inserimento di contropartite tecniche nell'affare, anche se con i Blancos si sta parlando del possibile trasferimento nella Milano nerazzurra di Luka Jovic con la formula del prestito per rinforzare l'attacco.