Udinese-Juventus è una delle gare più interessanti della giornata inaugurale della Serie A 2021/2022. La marcia di avvicinamento al campionato è stata positiva per entrambe le squadre con i friulani che sono reduci dal passaggio del turno in Coppa Italia conquistato con il successo per 3 a 1 sull’Ascoli, mentre i piemontesi hanno superato con identico punteggio l’Atalanta nell’ultima amichevole disputata.

Tra i motivi di interesse di questa sfida spicca il ritorno sulla panchina della Juventus di Massimiliano Allegri. L’allenatore livornese aveva lasciato la guida della formazione bianconera al termine della stagione 2018/2019, ed è stato richiamato per cercare di dare corpo alle ambizioni di vittoria dopo l’ultima deludente stagione caratterizzata dalla gestione tecnica di Andrea Pirlo.

L’Udinese ha invece scelto la linea della continuità confermando Luca Gotti in panchina, ma perdendo due pedine fondamentali come Musso e De Paul ceduti nel corso dell’estate rispettivamente all’Atalanta e all’Atletico Madrid.

Le probabili formazioni di Udinese-Juventus, in programma domenica 22 agosto alle ore 18:30 allo stadio Dacia Arena di Udine, valida per la 1^ giornata della Serie A 2021/2022, non vedranno protagonisti alcuni elementi degli organici a disposizione dei tecnici.

Qui Udinese

L’Udinese dovrebbe presentarsi al confronto con la Juventus con il 3-5-2 e con il neoacquisto Silvestri e protezione dei pali della propria porta.

Nel reparto arretrato dal primo minuto dovrebbero giocare Stryger Larsen, Nuytinck e Samir con Becao inizialmente in panchina ma pronto ad essere utilizzato nel caso di ricorso alla difesa a 4.

In mezzo al campo spazio a Pereyra, Walace ed Arslan con Jajalo, Makengo e Samardzic a disposizione in panchina. Sulle corsie esterne spazio a Molina sulla destra e a Udogie, in vantaggio su Zeegelaar, sulla sinistra.

In attacco non è disponibile Nestrorovski e i possibili titolari dovrebbero essere Okaka e Deulofeu anche se Lllorente, Cristo Gonzalez e Pussetto possono sperare fino all’ultimo nell’utilizzo dal primo minuto.

Qui Juventus

La Juventus dovrebbe presentarsi in Friuli con il 4-3-3 e con Szczesny nel ruolo di estremo difensore titolare.

In difesa dovrebbe esserci la conferma del quartetto che è partito dal primo minuto nell’amichevole contro l’Atalanta vale a dire quello formato da Cuadrado, de Ligt, Bonucci ed Alex Sandro. Solo panchina, dunque, per Chiellini e Danilo.

In mezzo al campo sono tanti gli assenti per il tecnico bianconero che non può disporre dello squalificato Mckennie e degli infortunati Rabiot ed Arthur. La mediana dovrebbe quindi essere formata da Betancur, Ramsey e Bernardeschi con il solo Fagioli come alternativa a disposizione in panchina.

Nel reparto avanzato dovrebbero giocare Chiesa, Dybala e Ronaldo, mentre Morata e il neoacquisto Kajo Jorge dovrebbero inizialmente partire tra le riserve.

Probabili formazioni

Udinese (3-5-2): Silvestri; Stryger Larsen, Nuytinck, Samir; Molina, Pereyra, Walace, Arslan, Udogie; Deulofeu, Okaka. A disposizione: Scuffet, Padelli, Becao, Pussetto, Zeegelaar, De Maio, Jajalo, Makengo, Samardzic, Cristo Gonzalez, Forestieri, Llorente.

Allenatore: Gotti.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Betancur, Ramsey, Bernardeschi; Chiesa, Dybala, Ronaldo. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Rugani, De Sciglio, Danilo, Chiellini, Dragusin, Luca Pellegrini, Kulusevski, Fagioli, Morata, Kaio Jorge. Allenatore: Allegri.