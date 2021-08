Questi sono giorni decisivi per la Juventus per arrivare a Manuel Locatelli. Il centrocampista classe 98 è da diversi mesi il primo desiderio di Massimiliano Allegri per rinforzare il suo centrocampo. Le posizioni di Juventus e Sassuolo, nell'ultimo incontro che si è tenuto il 13 agosto, si sono avvicinate sensibilmente. La cifra offerta dai bianconeri è 35 milioni, come richiesto dai neroverdi. Il nodo da sciogliere resta legato alla formula di trasferimento. La Juventus vorrebbe un riscatto condizionato alla qualificazione alla Champions League.

Il Sassuolo vorrebbe, invece, un obbligo di riscatto senza condizioni.

La Juventus vuole chiudere l'affare Locatelli

La Juventus, in queste ore, dovrebbe avere un nuovo contatto con il Sassuolo per provare a chiudere la trattativa per Locatelli. Le parti sono fiduciose, e anche per il ragazzo vuole trasferirsi a Torino. Per Massimiliano Allegri, avere Manuel Locatelli a disposizione sarebbe un'ottima notizia in vista dell'inizio del campionato. Infatti, per la gara contro l'Udinese, la Juventus non avrà a disposizione Weston McKennie, Arthur e probabilmente Adrien Rabiot. Dunque, in vista della sfida del Friuli sarà importante per il tecnico livornese poter avere un uomo in più a disposizione.

Ma prima la Juventus e il Sassuolo dovranno chiudere l'affare Locatelli definitivamente.

La Juventus prepara la sfida contro l'Udinese

La Juventus, nelle prossime ore, si ritroverà alla Continassa per svolgere una doppia seduta in vista del match contro l'Udinese. I bianconeri metteranno nel mirino la prima giornata di campionato e Massimiliano Allegri avrà alcuni dubbi di formazione da risolvere.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il tecnico livornese, soprattutto in difesa e in attacco, dovrà scegliere quali uomini impiegare. In avanti, il nodo da sciogliere è legato a Paulo Dybala e Alvaro Morata, solo uno dei due avrà una maglia da titolare per completare il tridente con Federico Chiesa e Cristiano Ronaldo. In difesa, invece, il dubbio è sul partner di Matthijs De Ligt.

Al momento, Leonardo Bonucci sarebbe leggermente in vantaggio su Giorgio Chiellini. Mentre sulla destra il dubbio è tra Danilo e Juan Cuadrado. Il brasiliano, nel match contro l'Atalanta, non è sceso in campo a scopo precauzionale per una botta presa in allenamento. Mentre sulla sinistra giocherà certamente Alex Sandro. A centrocampo, gli uomini a disposizione di Massimiliano Allegri sono pochi, perciò si ripartirà certamente da Rodrigo Bentancur, insieme a lui dovrebbe toccare ad Aaron Ramsey e Federico Bernardeschi. Il gallese, nelle ultime partite, ha giocato proprio davanti alla difesa e probabilmente sarà così anche ad Udine.