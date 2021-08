Sono giorni frenetici in casa Inter sul fronte mercato. I nerazzurri devono sfoltire la rosa visti i tanti elementi in esubero che non rientrano nei piani del tecnico, Simone Inzaghi. Chi, invece, rientra all'interno del suo scacchiere tattico è Marcelo Brozovic, anche se la sua permanenza in nerazzurro anche per il nuovo anno pare tutt'altro che sicura. Il giocatore, infatti, ha il contratto in scadenza a giugno 2022 e le trattative per il rinnovo ancora non sembrano decollare. Senza la fumata bianca, dunque, il club meneghino si guarderà intorno per l'eventuale cessione, con il sostituto che potrebbe essere Miralem Pjanic, in uscita dal Barcellona e nel mirino anche della Juventus.

Incognita Brozovic

In casa Inter tiene banco la questione relativa a Marcelo Brozovic. I media stanno parlando molto di Lautaro Martinez, nonostante il Toro abbia il contratto in scadenza a giugno 2023. In realtà, la priorità della società nerazzurra va al possibile rinnovo del centrocampista croato, essendo in scadenza l'anno prossimo, a giugno 2022. Il club meneghino non vorrebbe perdere un elemento così importante a parametro zero e per questo motivo ha avviato i contatti per il rinnovo, con il padre del giocatore, che ne cura gli interessi, atteso in Italia questa settimana.

Senza la fumata bianca, però, il club meneghino avrebbe deciso di cedere il giocatore, cercando di ricavare il possibile dal suo cartellino.

Anche nell'ultima stagione, d'altronde, "Epic Brozo" ha fatto molto bene, mettendo a segno due reti e collezionando sei assist in 33 partite di campionato. Per questo motivo non mancano i club interessati al classe 1992, soprattutto in Premier League, dove avrebbero chiesto informazioni le big, su tutte l'Arsenal, il Manchester United e il Tottenham.

Pjanic sarebbe un obiettivo di Marotta

Qualora l'Inter fosse costretta a cedere Marcelo Brozovic, non si farà trovare impreparata. I nerazzurri, infatti, avrebbero cominciato a sondare il terreno per il sostituto e il nome finito nel mirino dell'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, è quello di Miralem Pjanic. Il centrocampista bosniaco è passato al Barcellona l'anno scorso nell'ambito dello scambio con Arthur ma in Spagna non ha mai convinto.

Alla luce di ciò i blaugrana sono pronti a lasciarlo andare, anche per abbassare il monte ingaggi per poter finalmente rinnovare il contratto di Leo Messi. Gli spagnoli potrebbero anche lasciarlo andare con la formula del prestito, ma l'ostacolo resta l'ingaggio da 6 milioni di euro a stagione. Se il Barça dovesse decidere di partecipare al pagamento di pare dello stipendio, allora l'affare potrebbe essere realizzabile. Tutto dipende da Brozovic, visto che l'Inter proverà a non privarsi del croato fino all'ultimo.