L'Inter sarebbe al lavoro per ingaggiare un portiere titolare dopo le deludenti prestazioni di Samir Handanovic. Lo sloveno ha iniziato male anche questa stagione come dimostra il grave errore che ha permesso al Verona di Eusebio Di Francesco di andare in vantaggio con Ilic. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, oltre ad Andre Onana ci sarebbero nel mirino Alex Meret ed Alessio Cragno. Il portiere del Napoli è ritornato titolare dopo l'arrivo di Luciano Spalletti ma potrebbe decidere di cambiare aria durante la prossima stagione se dovesse arrivare un'offerta invitante.

Il portiere del Cagliari, invece, potrebbe liberarsi sulla base di 15 milioni di euro. I sardi apprezzano molto Satriano dell'Inter, mentre i discorsi per Andrè Onana a zero sono molto intensi. Il portiere del'Ajax arriverebbe a parametro zero. Tutti i nomi però verrebbero presi in considerazione per la prossima stagione di conseguenza per il prossimo campionato.

I nerazzurri dovrebbero difendersi anche dagli attacchi in arrivo dal mercato per quanto riguarda le prestazioni di Nicolò Barella. Il centrocampista sarebbe finito nel mirino del Real Madrid che potrebbe mettere sul piatto circa 70 milioni di euro, ma la società presieduta dagli Zhang sarebbe pronta a blindare l'ex Cagliari proponendogli un rinnovo contrattuale che passerebbe dai 2,5 milioni di euro attuali a 4,5 milioni.

Il Barcellona, inoltre, avrebbe offerto Aguero alla Juve.

Icardi o Aguero per potenziare l'attacco della Juventus

Un ex Inter, Mauro Icardi, piacerebbe molto alla Juventus che deve sostituire la partenza di Cristiano Ronaldo, accasatosi al Manchester United. L'argentino avrebbe fatto intendere di essere felice al Paris Saint Germain ed avrebbe una valutazione del cartellino di circa 50 milioni di euro che al momento appare proibitiva per i bianconeri.

Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, il Barcellona avrebbe fatto l'offerta alla Juventus per Sergio Aguero che non avrebbe digerito la partenza di Lionel Messi. L'ex Manchester City è stato prelevato a zero dai catalani ma potrebbe essere messo sul mercato perché il tecnico Ronald Koeman gli preferisce, al centro dell'attacco, Memphis Depay.

Il "Kun" piacerebbe ai bianconeri, ma il recente infortunio (problema al tendine interno del polpaccio della gamba destra) e l'alto stipendio che percepisce, rendono obiettivamente difficile l'approdo dell'argentino a Torino.

Juve: è fatta per l'arrivo di Kean

Intanto per la Juve è praticamente fatta per l'arrivo di Moise Kean, che arriverebbe con la formula di un prestito biennale più diritto di riscatto che si trasformerebbe in obbligo se dovessero essere soddisfatte delle precise condizioni. Inoltre, ci sarebbe stato il rifiuto di Giacomo Raspadori ai bianconeri. L'attaccante del Sassuolo avrebbe declinato la proposta: sarebbe già da tempo un obiettivo dell'Inter di Giuseppe Marotta. L'attaccante avrebbe una valutazione di circa 20 milioni di euro così, come il compagno Gianluca Scamacca, seguito da molti altri club italiani.