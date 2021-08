La Juventus è sempre uno degli argomenti più chiacchierati dai giornali sportivi anche in questi ultimi giorni di mercato. Fino a qualche giorno fa si è parlato soprattutto delle trattative di mercato che hanno portato Kaio Jorge e Manuel Locatelli nella società bianconera. Con l'inizio del campionato l'interesse si è spostato anche sul calcio giocato.

Fra le favorite per la vittoria del titolo c'è evidentemente anche la società bianconera, come ha dichiarato di recente anche il presidente della Fiorentina Rocco Commisso. Il massimo dirigente toscano però ha lanciato anche delle frecciatine nei confronti della società bianconera, soprattutto in riferimento al trasferimento del centrocampista Federico Chiesa dalla Fiorentina alla Juventus lo scorso Calciomercato estivo.

Commisso ha infatti dichiarato: "Ci hanno rubato Chiesa perché hanno molto denaro che noi non abbiamo perché non abbiamo ricavi. Più ricavi e più puoi spendere: questa è la differenza fra noi e loro". Ha poi aggiunto come sia normale che i bianconeri siano favoriti per il titolo, considerando che hanno 300 milioni di euro di stipendi: "I soldi contano in questo mondo".

Commisso sulla forza economica della Juventus

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso in una recente intervista non ha risparmiato critiche nei confronti della Juventus. Il massimo dirigente toscano ha sottolineato che le vittorie dei bianconeri dipendono dalla loro forza economica e dal fatto che pagano stipendi per 300 milioni di euro.

Commisso ha fatto riferimento anche alla trattativa di mercato che ha portato Chiesa dalla Fiorentina alla Juventus nell'estate 2020. Il centrocampista si è trasferito in prestito oneroso di circa 10 milioni di euro, più un riscatto dilazionato nelle prossime stagioni, per un totale di 60 milioni di euro. Dopo l'ottimo Europeo disputato dalla nazionale italiana Chiesa ha visto incrementare la sua valutazione di mercato.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La Juventus avrebbe rifiutato anche un'offerta da 100 milioni di euro da parte del Chelsea.

Il mercato della Juventus

Le parole di Commisso hanno suscitato polemiche anche in considerazione del fatto che Chiesa verrà pagato complessivamente 60 milioni di euro dalla Juventus. Il centrocampista fra l'altro era in scadenza di contratto a giugno 2022.

Di conseguenza c'era il rischio per la Fiorentina di cederlo a prezzo minore nei mesi successivi.

Altre critiche sono state alimentate proprio in questi giorni per il trasferimento di Manuel Locatelli dal Sassuolo alla Juventus. Il centrocampista infatti si è trasferito in prestito gratuito per due anni con obbligo di riscatto a 37,5 milioni di euro. Tanti addetti ai lavori hanno dichiarato che il nazionale italiano sarebbe stato praticamente 'regalato' alla Juventus, considerando la modalità di pagamento stabilita. A tal riguardo l'amministratore delegato del Sassuolo Carnevali ha però precisato che è stata una trattativa straordinaria in quanto non è da tutti incassare quasi 37,5 comprensivi di bonus più il 20% sulla futura rivendita del cartellino. Soprattutto in un periodo storico difficile dal punto di vista economico come quello attuale.