La Juventus prosegue il suo lavoro sul mercato anche in questi ultimi giorni di Calciomercato estivo. Nonostante i recenti acquisti di Kaio Jorge e Manuel Locatelli, non sono da scartare altri acquisti, soprattutto a centrocampo e nel settore avanzato. Allegri infatti gradirebbe l'arrivo di un mediano di qualità bravo nell'impostazione di gioco e nella verticalizzazione verso le punte. Potrebbe essere Pjanic il profilo ideale, ma tutto dipenderà da almeno una cessione a centrocampo. Ramsey in questo momento non ha mercato, potrebbe partire McKennie se dovesse arrivare un'offerta da almeno 30 milioni di euro.

In questi giorni però continuano ad arrivare indiscrezioni di mercato anche in riferimento a Cristiano Ronaldo. Il suo agente sportivo Jorge Mendes lo avrebbe offerto a diverse società, fra cui anche al Manchester City. La società inglese però vorrebbe acquistare Harry Kane. Potrebbe investire sul portoghese qualora non dovesse riuscire a trovare un'intesa con il Tottenham per il trasferimento del nazionale inglese al Manchester City.

Cristiano Ronaldo possibile alternativa a Harry Kane per il Manchester City

Il Manchester City potrebbe acquistare Cristiano Ronaldo. Il portoghese sarebbe l'alternativa a Harry Kane, che il Tottenham valuta circa 185 milioni di euro. Il problema di fondo è che il City dovrebbe prima alleggerire la rosa e poi successivamente investire su Kane.

Avrebbe offerto come contropartita tecnica Bernardo Silva ma ci sarebbe stato un rifiuto del portoghese nel volersi trasferire al Tottenham. Tutte difficoltà che potrebbero portare il Manchester City ad investire su Cristiano Ronaldo, che costerebbe circa 30 milioni di euro ed altrettanti di ingaggio. Qualora dovesse concretizzarsi il trasferimento del portoghese in Inghilterra, la Juventus potrebbe acquistare Gabriel Jesus.

In caso di partenza Cristiano Ronaldo la Juventus potrebbe acquistare Gabriel Jesus

Il brasiliano piace molto ad Allegri e sarebbe considerato il giocatore ideale come punta centrale del 4-2-3-1. La valutazione di mercato del brasiliano è di circa 60 milioni di euro. In un eventuale scambio di mercato che porterebbe Cristiano Ronaldo al Manchester City e Gabriel Jesus alla Juventus, la società bianconera potrebbe aggiungere una somma cash di circa 30 milioni di euro.

Magari dilazionando il pagamento nelle prossime stagioni.

L'eventuale trasferimento di Cristiano Ronaldo non sarebbe facile da concretizzare in pochi giorni. Per questo è più probabile che il portoghese rimanga alla Juventus fino a giugno 2022, quando sarà andato in scadenza di contratto con la società bianconera.